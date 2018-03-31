波音獲340億大單 科威特購28架F-18「超級大黃蜂」

2018年03月31日 08:49 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國兩大武器製造商波音（Boeing），近日再搶下一筆高額戰機訂單。科威特政府決定砸下12億美元（約347.7億台幣）的經費，向波音採購28架單雙座F-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A 18 Super Hornets），藉此替換既有但老舊的「大黃蜂」機隊（F/A 18 Hornets）。

這筆訂單中包含：22架單座F-18E型與6架雙座F-18F型戰機。事實上，美國國務院早在前年（2016）就單方面批准，向多年盟友科威特出售「超級大黃蜂」戰機，當時科威特的最初考量，是準備一口氣砸下101億美元（約2,926億台幣）、採購至少40架「超級大黃蜂」來升級麾下機隊。

科威特空軍麾下現役F-18C「大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

科威特空軍目前仍有27架C型與7架D型「大黃蜂」戰機服役，不久之前也已向英國採購一批颱風戰機（Eurofighter Typhoon），用以強化國防軍力。波音面對此張訂單，興奮地表示，除了美國海軍預期的採購案外，科威特的訂單能讓「超級大黃蜂」戰機生產線再次延續至2025年，讓這款知名戰機繼續成為波音的熱門外銷商品之一。

(中時電子報)