波隆那書展見台灣之光！鄒駿昇受邀開講「沒有文字的書」

2018年03月31日 08:45 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

一本沒有文字的書《1/3》,僅用插傳達情感與精神!穿透文字訴說最原始的感動!2018年義大利波隆那兒童書展(Bologna Children's Book Fair),台灣館今年金牌插畫家鄒駿昇,3月27日應大會邀請,與美國、法國、義大利及荷蘭的頂尖創作者們一起參與設計、藝術與建築主題的童書專業論壇,全程以英文進行,顯示台灣插畫家國際化及創作實力受到重視。鄒駿昇也在論壇中談到自己以系列作品《1/3》為開端,帶領聽眾進入自己的創作世界和人生故事。

「國際論壇-藝術、建築與設計類童書」活動於3月27日早上10:00-13:00,在Sala Notturno, Service Centre, Wing D.舉行。這是一場以設計、藝術與建築為主題的童書專業論壇,主要講者來自美國、法國、義大利、荷蘭與台灣,活動由紐約現代藝術博物館共同發行人Charles Kim主持。

鄒駿昇可說是崛起於波隆那書展的台灣之光,不僅4次入圍波隆那插畫展,曾於2011年勇奪由SM基金會與義大波隆那童書展合辦的「SM基金會國際插畫新人獎(SM Foundation International Award for Illustration)」,2017年更獲拉加茲童書獎藝術類評審特別推薦獎,並曾策展邀請許多國外知名插畫家作品來台展出,具有相當高的國際知名度。

演講一開始,鄒駿昇便表明自己來自台灣,並表達自己創作的領域、興趣以及喜好的手法。他以系列作品《1/3》為開端,帶領聽眾進入自己的創作世界和人生故事。

鄒駿昇說,《1/3》的創作,起源於他就讀於英國皇家藝術學院時常去的咖啡廳。他記得,咖啡廳牆上有法國哲學家昂希‧列斐伏爾對空間的定義名言:「空間本身不是物件,而是物品與物品間的一系列關係(Space is not a thing but rather a set of relationships between things.)。」進而啟發他創作出《1/3》。

《1/3》是一本沒有文字的書,除了開頭的一句話「我會花三分之一的人生睡覺」,全本沒有任何語言、也沒有任何角色,鄒駿昇想描述人生三分之二以外「人們睡著」的部分。且僅透過描繪物品間的關係而呈現的作品。

鄒駿昇表示,其實《1/3》也是他自己的故事。包括童年時期的孤單、青少年時期的刻苦求學、與嚴父之間的溫暖相處,還有和家人朋友間的人際關係等等。他深信,做過什麼事,都會影響未來的自己,例如視覺藝術、平面設計等。所以在創作時,他特別注重等距的視角,且不斷追求作品中的平衡。也就是如此,很多人看鄒駿昇的作品,都會覺得很平靜、協調,他說,「這就是我偏好和希望的。」

鄒駿昇代表台灣受邀於國際論壇中全程以英文侃侃而談,證明台灣插畫家的實力不凡,受到國際肯定,更透過活動聚焦讓全球專業人士看到台灣的插畫創作的藝術性及深厚的文化意涵,為本屆波隆那書展寫下光輝的一頁。

