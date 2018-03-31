MLB》錯愕！老虎開幕戰「再見安」被沒收

2018年03月31日 08:53 中時電子報 盧品青

老虎總教練賈登海爾(右)遭主審驅逐。(美聯社)

歷經季外自由市場的寒冬，以及懶洋洋的春訓，大聯盟30日的開幕戰再度令人精神一振。不過老虎隊開季就諸事不順，他們與海盜的比賽因雨延期，隔日開戰一路打到13局，還被主審一個關鍵改判奪走了他們的首勝。

這場打擊戰在10局下半戰成10-10，老虎隊瓊斯(JaCoby Jones)敲出「再見安打」，二壘跑者卡斯提阿諾斯(Nicholas Castellanos)開心地滑回本壘慶祝，這是一個美好的主場首勝，記分板上也寫著11-10，觀眾都樂壞了。

不過場邊的球評立即看出不妙，「老虎隊目前是贏了，但這個滑壘有爭議，海盜肯定會提出重播挑戰。」老虎隊員已經抱成一團，「英雄」瓊斯也被舉得高高的。接著主審果然跑出來，叫老虎球員先閃到一邊。

折騰幾分鐘之後，主審拿下耳機，比了個「出局」的手勢，海盜挑戰成功！原本就兩人出局，因此老虎的致勝分被沒收，記分板變回10-10，比賽進入第11局！瓊斯的安打仍是安打，但已經不是再見安。

老虎新上任的教頭賈登海爾(Ron Gardenhire)暴跳如雷，遭主審驅逐出場。

13局上，海盜波蘭柯(Gregory Polanco)敲出3分炮，最後以13-10偷走勝利。除了兩次無人出局滿壘都沒得分，老虎只能嘆卡斯提阿諾斯第10局的滑壘為什麼偏偏就慢了0.01秒。

(中時電子報)