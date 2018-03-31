高樓「窗口」訴逃離渴望！WFD攝影大獎揭曉看人生

2018年03月31日 09:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

都會水泥中隨處可見的高聳大樓，或許在頂樓能恣意擁抱藍天，然高樓上的「窗口」卻在不經易傳達對於逃離的渴望！這是本屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎和張雯評審獎由來自泰國的攝影師Pam Virada B.奪得。

春季最大攝影盛事 2018 Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展日前於松山文創園區成功落幕。本屆展覽匯集眾多國內外新生代攝影藝術家齊聚一堂，同時與東京國際攝影節「T3 Photo Festival」攜手合作進行為期三天的攝影藝術作品交流展，吸引破萬名攝影藝術愛好者到場共襄盛舉。為推廣新生代攝影藝術家，本屆展覽邀請多位國內外專業評審至現場與攝影師互動、對話，並以不同的角度評選出12位優秀的新生代攝影藝術家，於會場中頭角崢嶸、大放異彩。

本屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎和張雯評審獎由來自泰國的攝影師Pam Virada B.奪得。她透過影像運用的方式來探討視覺與真實之間的關係，作品《Windows (v.): To See a Parallel Place》藉由Windows（v.）作為一個動詞的窗戶去強調其可移動的特質，藉由無數照片中的窗口傳達對於逃離的渴望。而藝術家也在會場中藉由無數精緻小巧之作品及透明純淨的呈現方式，傳達記憶之於人類的純粹與想像，感動且喚醒人們內心的渴望。

除大獎之外，本屆得獎者有來自日本、印尼、泰國、台灣等多位優秀攝影新星。來自日本的内倉真一郎以《犬戰隊》系列作品呈現如同戰士一般的犬的形象，詮釋自身獨特的攝影視角並連續兩年獲得「傅尔得評審獎」。而同樣來自日本的攝影師長谷良樹則透過一系列挑戰自然與人造概念的攝影作品榮獲「德光健治評審獎」及「pahparn sirima chaipreechawit評審獎」，備受注目的攝影師長谷良樹嘗試於自然環境中融入各式人為裝飾物，刺激人們對於不真實事物的思維與想像。

於會場中備受歡迎的台灣攝影師KRIS KANG及曾彥翔則分別榮獲本屆「安藤菜穂子評審獎」與「房彥文評審獎」。攝影師KRIS KANG為此次展出帶來兩組作品《BONSAI／盆栽》和《劍山／KENZAN》，以植物對照自我及家庭的關聯，並更深入探討人物及植物的樣貌在歷經時間後所遺留下的痕跡，反思自身的根源及來去。台灣攝影師曾彥翔則以作品《行走在樹林中》（A Walk in the Forest）吸引全場觀展者的目光，透過將不同照片鑲嵌進水泥的手法，讓觀者跳脫平面思維，重新進入三維的立體角度來思考攝影的一切。

本屆2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展成功匯聚各國優秀攝影藝術家，也為喜愛攝影及藝術的觀眾帶來精彩且與眾不同的議題及觀點，讓所有觀展者及參展者在遊走於多元攝影作品的同時，觸發對攝影不同面向的省思。

(中時電子報)