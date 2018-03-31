高樓「窗口」訴逃離渴望！WFD攝影大獎揭曉看人生

泰國的攝影師Pam Virada B作品《Windows (v.): To See a Parallel Place》藉由Windows（v.）作為一個動詞的窗戶去強調其可移動的特質，藉由無數照片中的窗口傳達對於逃離的渴望。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

都會水泥中隨處可見的高聳大樓，或許在頂樓能恣意擁抱藍天，然高樓上的「窗口」卻在不經易傳達對於逃離的渴望！這是本屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎和張雯評審獎由來自泰國的攝影師Pam Virada B.奪得。

春季最大攝影盛事 2018 Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展日前於松山文創園區成功落幕。本屆展覽匯集眾多國內外新生代攝影藝術家齊聚一堂，同時與東京國際攝影節「T3 Photo Festival」攜手合作進行為期三天的攝影藝術作品交流展，吸引破萬名攝影藝術愛好者到場共襄盛舉。為推廣新生代攝影藝術家，本屆展覽邀請多位國內外專業評審至現場與攝影師互動、對話，並以不同的角度評選出12位優秀的新生代攝影藝術家，於會場中頭角崢嶸、大放異彩。

本屆Wonder Foto Day Grand Prix 大獎和張雯評審獎由來自泰國的攝影師Pam Virada B.奪得。她透過影像運用的方式來探討視覺與真實之間的關係，作品《Windows (v.): To See a Parallel Place》藉由Windows（v.）作為一個動詞的窗戶去強調其可移動的特質，藉由無數照片中的窗口傳達對於逃離的渴望。而藝術家也在會場中藉由無數精緻小巧之作品及透明純淨的呈現方式，傳達記憶之於人類的純粹與想像，感動且喚醒人們內心的渴望。

除大獎之外，本屆得獎者有來自日本、印尼、泰國、台灣等多位優秀攝影新星。來自日本的内倉真一郎以《犬戰隊》系列作品呈現如同戰士一般的犬的形象，詮釋自身獨特的攝影視角並連續兩年獲得「傅尔得評審獎」。而同樣來自日本的攝影師長谷良樹則透過一系列挑戰自然與人造概念的攝影作品榮獲「德光健治評審獎」及「pahparn sirima chaipreechawit評審獎」，備受注目的攝影師長谷良樹嘗試於自然環境中融入各式人為裝飾物，刺激人們對於不真實事物的思維與想像。

於會場中備受歡迎的台灣攝影師KRIS KANG及曾彥翔則分別榮獲本屆「安藤菜穂子評審獎」與「房彥文評審獎」。攝影師KRIS KANG為此次展出帶來兩組作品《BONSAI／盆栽》和《劍山／KENZAN》，以植物對照自我及家庭的關聯，並更深入探討人物及植物的樣貌在歷經時間後所遺留下的痕跡，反思自身的根源及來去。台灣攝影師曾彥翔則以作品《行走在樹林中》（A Walk in the Forest）吸引全場觀展者的目光，透過將不同照片鑲嵌進水泥的手法，讓觀者跳脫平面思維，重新進入三維的立體角度來思考攝影的一切。

本屆2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展成功匯聚各國優秀攝影藝術家，也為喜愛攝影及藝術的觀眾帶來精彩且與眾不同的議題及觀點，讓所有觀展者及參展者在遊走於多元攝影作品的同時，觸發對攝影不同面向的省思。

(中時電子報)

2018 Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展得獎者合影。（主辦單位提供）
波隆那書展見台灣之光！鄒駿昇受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。