港媒：蔡政府「打藍毀馬」三支箭脈絡鮮明

總統蔡英文(右)與前總統馬英九。(本報資料照)

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中時電子報

民進黨執政後，將全部心力放在穩定政權，實際建樹不多，卻把政敵打得稀巴爛。以目前來看，綠營「打藍毀馬」有三個方向，包括將前總統馬英九定罪、抄國民黨家產、截斷藍營在兩岸關係的影響力。

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港媒中評社在今（31日）發表評論，痛批民進黨執政搞錯方向，把兩岸關係搞壞，就算現在完全執政了，支持度一樣低迷。看看民進黨上台都在搞什麼，簡而言之就是「打藍毀馬」：

第一步是將馬英九定罪，除了原本的洩密案外，另外還有2015馬習會洩密案、木柵貓空纜車案、侵占國民黨產案、大巨蛋圖利案、富邦銀行併台北銀行案、國發院土地案等六件。可以說，馬英九卸任後變成以跑法院為本業，而他近來全台跑透透，積極拚人氣，頗有增加影響力迎接綠營法律戰的意味。

第二步是抄國民黨家產，除了對國民黨資近進行凍結，並設立黨產會對藍營附屬組織開鍘，主要目的就是斬斷該黨金源，讓國民黨沒有資源打選戰；此外，進一步設置的促進轉型正義委員會，則是要執行去蔣工程以製造對立，預計年底選前會有更多驚人之舉。

第三步是截斷藍營在兩岸關係的影響力，規定前任高層官員出訪必須向府方報備，結果馬英九、曾永權都曾被打回票；現在，新北市長朱立倫赴陸會晤新任大陸國台辦主任劉結一，結果返台即被嚴厲警告，看起來國民黨主席吳敦義想出席國共論壇似乎機會渺茫，就算去了也不會有「習吳會」，如此國共平台就會走向虛化。

評論文章強調，以前民進黨常喊，「國民黨不倒，台灣不會好」。現在應該可換成，「國民黨倒，民進黨也未必會好」！

(中時電子報)

文章來源：民進黨打藍毀馬三大政治任務疾如風

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