欠賭債一再偷老本 母大義滅親報警抓兒

2018年03月31日 09:30 中時 馬瑞君

台中市一名46歲母親怨嘆24歲兒子遊手好閒、欠下一堆賭債，氣得搬出去到同棟樓的高樓層獨居，沒想到兒子又複製鑰匙潛入偷了她藏在棉被裏的23萬，讓她決定大義滅親，打電話報警抓兒子。

市警第一分局大誠分駐所日前接獲民眾報案，指其房內財物遭竊，請求警方協助處理，員警到場勘查時，屋主卻突然表示財物有可能是住在同棟、不同樓層的陳姓兒子所為。

被指涉案的陳姓男子到場堅稱絕對沒偷錢，直到其母拿出門口監視器畫面及隨後在其住處起出被複製的鑰匙後，他才坦承因為欠下賭債加上怨恨母親交男友，才會三番兩次進入媽媽的屋內竊取財物，她哀求媽媽放了他，但媽媽堅持提告。

竊賊母親向警方表示，她喪偶後原本與兒子同住，但兒子卻不工作、四處遊手好閒，還欠下一屁股債，她氣不過只好搬到更高樓層獨居。月初發現藏在棉被內的20萬不翼而飛時，卻發現兒子出手闊綽，不但身上有錢，連拿去典當的手機都贖回來了，直覺錢是被兒子拿走的，但兒子卻否認拿錢，她只好請廠商來裝監視器。

沒想到隔沒幾日，她察覺放在枕頭內的紅包又短少3萬多，請人來調畫面才知道監視器早在月中就被關掉了，但還有部分畫面錄到兒子開門進房影像，這名母親一氣之下隨即報警，還堅持提告、希望兒子能學乖。

陳男見事跡敗露，只好坦承複製媽媽的房門鑰匙，再趁她外出時潛入，陸續在屋內棉被、枕頭等處拿走23萬元，但錢都拿去還賭債、和朋友吃喝花掉了，當場讓母親氣炸。

(中時)