汪毅夫：「一國良制」非良策

2018年03月31日 09:35 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

近期中國大陸人士王希哲，與前總統馬英九會面，王希哲提到「一國良制」是最適合兩岸關係的做法。全國台灣研究會副會長汪毅夫表示，「一國良制」非良策也！

汪毅夫今投書《中評社》，他指出，「一國良制」是為杯葛「一國兩制」而提出的。據他記憶，郝柏村比宋楚瑜、陳長文的申論更早，1990年10月4日，郝柏村已倡言「一國良制」。

汪毅夫說，郝柏村當時在行政院院會說：「德國統一的事實證明，只有好的制度統一壞的制度，而壞的制度必須接受好的制度。台灣要的是『一國良制』，即是以民主、自由、均富的方式及制度來統一中國，而不是中共的『一國兩制』。」

「在今天，這番言論除了自欺、不會有欺人的效用。」汪毅夫表示，貧窮不是社會主義，貧窮的東德實施了多年的是「東德的制度」，它不能證明是社會主義、更不能證明大陸實施的中國特色社會主義是「壞的制度」。

汪毅夫說，「德國統一的事實」也根本不能證明「一國良制」是「統一中國」的良策，恰恰相反，由於它的出發點是扺制「一國兩制」的積極意義，因而它是完全消極、完全不可取的意見。

汪毅夫補充，習近平總書記說，理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境形成的心態，尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，願意用真誠、善意、親情拉近兩岸心理距離。

汪毅夫表示，讓我們共同堅持「和平統一」、「一國兩制」的方針，共同協商一國兩制在台灣的實現方式，貢獻意見和建議。

(中時電子報)