圖輯》加薩走廊再爆流血衝突 巴勒斯坦17人遭以射殺

表達對以色列的不滿，大批巴勒斯坦人群聚加薩邊界抗爭，卻遭以色列邊防強力鎮壓。（圖/美聯社）

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中時電子報

據以色列國土報（Haaretz）報導，以色列與巴勒斯坦邊界的加薩走廊（Gaza），日前再因為上萬名巴勒斯坦人，在邊境舉行大規模示威，紀念第42個「土地日」（Land Day），並開啟「回歸大遊行」（March of Return）。部份巴勒斯坦青年手舉國旗，並向以色列邊警投擲石塊、燃燒瓶和焚燒輪胎，駐守邊境的以色列士兵開槍射擊，最新消息指出，共有17名巴勒斯坦人死亡、百餘人輕重傷。

對於巴勒斯坦的抗爭，聯合國官員認為，以色列軍方應該停止對平民的攻擊，但對此評論，以色列方面有不同的思維，邊防部隊對外表示，在對峙過程中，有兩名巴勒斯坦青年手持武裝與他們交火，才迫使邊防部隊開槍還擊自保。同時，該邊界地區緊鄰以色列國防軍（IDF）基地，擔心抗爭活動一發不可收拾，才會開槍和發射催淚瓦斯用以嚇阻。

以巴邊界的加薩走廊，再次陷入衝突動盪狀態。（圖/美聯社）

以色列邊防出動無人機，向巴勒斯坦群眾投擲催淚瓦斯。（圖/美聯社）

1976年3月30日，生活在以色列的6名巴勒斯坦人，在抗議以色列侵佔巴勒斯坦土地的集會遊行中，遭以軍士兵開槍打死。為紀念死難者，巴勒斯坦政府將每年3月30日定為「土地日」。而因為第一次中東戰爭爆發，造成上百萬名巴勒斯坦人被迫離開家園、淪落為無根無土地的難民，巴國政府也將5月15日定為「災難日」。每年定期的大規模抗爭，都讓加薩走廊火藥味十足。

隨著加薩走廊衝突愈來愈激烈，不少巴勒斯坦人紛紛掛彩或傷亡。（圖/美聯社）

大批巴勒斯坦人高舉國旗，聚集在加薩走廊邊界區向以色列表達抗議。（圖/美聯社）

今年是以色列獨立建國70週年，再加上美國總統川普（Donald Trump）強力推行遷大使館至耶路撒冷（Jerusalem）的舉動，勢必讓巴勒斯坦居民感到嚴重「被侵犯」的感覺。目前管理巴勒斯坦的哈馬斯（Hamas）稍早已宣布，抗爭活動將持續至5月15日，他們要將不滿的情緒和多年來的訴求，擴大讓全世界知道，也使這個纏鬥70年依然無解的問題，繼續在兩邊堅持「零和博弈」（Zero-sum Game）態度下僵持著。

(中時電子報)

文章來源：16 Killed, Dozens Wounded as Thousands Gather on Gaza-Israel Border for 'March of Return'

文章來源：Palestinians say over a dozen killed in Gaza border protest

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