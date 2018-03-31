圖輯》加薩走廊再爆流血衝突 巴勒斯坦17人遭以射殺

2018年03月31日 09:54 中時電子報 李靖棠

據以色列國土報（Haaretz）報導，以色列與巴勒斯坦邊界的加薩走廊（Gaza），日前再因為上萬名巴勒斯坦人，在邊境舉行大規模示威，紀念第42個「土地日」（Land Day），並開啟「回歸大遊行」（March of Return）。部份巴勒斯坦青年手舉國旗，並向以色列邊警投擲石塊、燃燒瓶和焚燒輪胎，駐守邊境的以色列士兵開槍射擊，最新消息指出，共有17名巴勒斯坦人死亡、百餘人輕重傷。

#FromTheSouth News Bits | #Israeli troops have killed at least 16 people during protests on the border with #Gaza and hundreds more have been wounded. #LandDay pic.twitter.com/IYLcXssfe4 — teleSUR English (@telesurenglish) 2018年3月31日

對於巴勒斯坦的抗爭，聯合國官員認為，以色列軍方應該停止對平民的攻擊，但對此評論，以色列方面有不同的思維，邊防部隊對外表示，在對峙過程中，有兩名巴勒斯坦青年手持武裝與他們交火，才迫使邊防部隊開槍還擊自保。同時，該邊界地區緊鄰以色列國防軍（IDF）基地，擔心抗爭活動一發不可收拾，才會開槍和發射催淚瓦斯用以嚇阻。

以巴邊界的加薩走廊，再次陷入衝突動盪狀態。（圖/美聯社）

以色列邊防出動無人機，向巴勒斯坦群眾投擲催淚瓦斯。（圖/美聯社）

1976年3月30日，生活在以色列的6名巴勒斯坦人，在抗議以色列侵佔巴勒斯坦土地的集會遊行中，遭以軍士兵開槍打死。為紀念死難者，巴勒斯坦政府將每年3月30日定為「土地日」。而因為第一次中東戰爭爆發，造成上百萬名巴勒斯坦人被迫離開家園、淪落為無根無土地的難民，巴國政府也將5月15日定為「災難日」。每年定期的大規模抗爭，都讓加薩走廊火藥味十足。

隨著加薩走廊衝突愈來愈激烈，不少巴勒斯坦人紛紛掛彩或傷亡。（圖/美聯社）

大批巴勒斯坦人高舉國旗，聚集在加薩走廊邊界區向以色列表達抗議。（圖/美聯社）

今年是以色列獨立建國70週年，再加上美國總統川普（Donald Trump）強力推行遷大使館至耶路撒冷（Jerusalem）的舉動，勢必讓巴勒斯坦居民感到嚴重「被侵犯」的感覺。目前管理巴勒斯坦的哈馬斯（Hamas）稍早已宣布，抗爭活動將持續至5月15日，他們要將不滿的情緒和多年來的訴求，擴大讓全世界知道，也使這個纏鬥70年依然無解的問題，繼續在兩邊堅持「零和博弈」（Zero-sum Game）態度下僵持著。

(中時電子報)