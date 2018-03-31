「總統來了」沒通知傅崐萁 小英回應了

2018年03月31日 10:21 中時 曾薏蘋

花蓮縣長傅崐萁昨天對於總統府臨時通知「總統來了」行程，頗感不悅。蔡英文總統今表示，「若有不禮貌，很抱歉」。

此外，對於花蓮震災善款運用，造成中央與地方互槓，蔡英文總統今天早上與媒體茶敘時就個人意見表示，「只要縣府坦然以對，對捐款人好好說明，不覺得是需要產生爭議的地方」，最大目的就是希望讓花蓮人生活回歸正常，產業很快恢復，可以更好。

對於昨天傅崐萁臨時被通知總統行程一事，總統說，說臨時通知，「我是不知道什麼時候通知副縣長」，但是他後來瞭解後，幕僚的想法是本來覺得副縣長這段時間很辛苦，傅縣長也要負責重建，我們這次帶了媒體朋友來花蓮，主要就是盡一分力量來行銷花蓮觀光，能夠很快恢復，幕僚本來是想不要麻煩副縣長，讓縣長去處理重建的事，不過之前的準備過程，縣長也知道了，若有不禮貌，很抱歉。

至於善款問題， 總統說，善款這是她個人意見，這是屬於行政院處理的業務。善款主要來自於捐款人，捐款人在意運用在哪些方面，有些人希望用在受災戶，有些人認為或許讓政府機關有個機制做決定，現在看到的是，要用在受災戶，跟有些捐款人捐錢的本意不合，「我相信有這種人，有些人也會覺得有套機制就可以接受」。

談到花蓮選舉，總統說，讓產業受災戶受到政府的幫忙與照顧，應該盡全力在這，選舉自有它的步調，民進黨會在花蓮做最好的布局，「但我們更在意的是震災後，重建花蓮的產業，是我們現階段最在意的事情」。

(中時)