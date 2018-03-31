NBA》槍枝暴力不斷！利拉德弟弟中彈送醫

拓荒者利拉德持球上籃。(美聯社)

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中時電子報

美國的槍枝暴力近來受到關注，拓荒者控衛利拉德(Damian Lillard)的弟弟也成為受害者。他20歲的弟弟尤瑞爾(Jahrell Lillard)前日晚間在一間商場的停車場遭到兩名男子槍擊，身中數槍被送醫急救。

波特蘭警方指出，監視器拍攝到兩名黑人男子持槍射擊尤瑞爾，開了5至10槍，尤瑞爾中槍之後仍奮力脫困，跑到附近的店家求救，最後體力不支倒下。

兩名開槍者逃離現場，警方斷定他們是鎖定尤瑞爾下手的，而不是隨機暴力。利拉德高中時父母離婚，尤瑞爾是利拉德的同父兄弟。利拉德前日才歡喜迎來第一個兒子，現在他的弟弟卻躺在醫院動手術。

美國的反槍枝大遊行。(美聯社)

這次雖然不是隨機的暴力事件，也凸顯近來美國大型反槍枝活動「保命大遊行」(March For Our Lives)的訴求，「我們不是要沒收所有槍枝，只是不要讓槍枝落到從錯誤的人手裡。」

大遊行當日有一個黑人持著無照的上膛手槍混入遊行隊伍，遭到警察逮捕。受邀在遊行活動演唱的黑人饒舌歌手曼沙(Vic Mensa)被爆料去年曾因非法持槍被捕。

另外還有一對黑人夫妻在遊行當日被逮，警方發現他們在麻州下榻的旅館囤積大量槍械彈藥，包括AR-15突擊步槍與榴彈發射器。警方甚至懷疑他們要鎖定遊行進行大屠殺，類似之前的賭城槍擊事件，槍手就是從旅館窗口射擊人群。

熱火隊韋德(Dwyane Wade)的表妹前年被街頭暴力波及而中槍身亡，NBA也早全面禁止球員做出「開槍」「割喉」之類的暴力慶祝手勢。

(中時電子報)

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