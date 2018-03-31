扁爆料柯英會 小英：對陳前總統保外就醫 不是件好事

2018年03月31日 10:30 中時 曾薏蘋

日前前總統陳水扁爆料，台北市長柯文哲夫婦已和蔡英文總統在官邸談好2018要合作；蔡英文總統今天與媒體茶敘時表示，既然是line的對話，就不需要無限上鋼，由總統回答不適當，更政治化，「對陳前總統保外就醫，不是件好事。」

對媒體報導，指蔡與獨派人士會面時，談到台北市民進黨在北市選戰自推人選，可能掉到第三名，甚至民調也有放入陳菊、賴清德等；總統強調，「各位聽到有這個那個，不盡完整不盡精確」，現在看到的有些是片段，有些是不見完整精確的轉述。

總統說，重點是希望年底台北市布局，能夠布局的好，能夠有助整體2018年的選戰，這是蠻具挑戰性過程。

提到日前陳水扁前總統透過line群組，指柯文哲夫婦已和蔡英文總統在官邸談好2018要合作，總統表示，這種說法來源，是來自陳前總統與他朋友在 line的對話，既然是line的對話，就不需要無線上鋼，由總統回答不適當，更政治化，「對陳前總統保外就醫，不是件好事。」

對於很多說法，蔡強調，很多人確實對她表達，台北市這一局要怎麼步，各方意見，也一一聽取，選對會也針對各式各樣的布局方式，做過評估。

她也說，這些評估也有某種程度是跟不同黨的成員交換意見，這些都是在交換意見過程中，整個黨對這件事怎麼樣的決策，相信在整個黨充分討論後，會做充分決定，現階段還是選對會進行討論，選對會會把各種情勢討論後，建議黨內，再做決定，再跟支持者社會大眾說明。

(中時)