八大總經理林柏川榮退 將受聘旺旺集團首席顧問

2018年03月31日 10:28 中時電子報 吳品瑤

八大電視總經理林柏川執掌20年職務榮退，昨(3/30)在8位主播群帶領下，台內高達300多位員工齊聚大廳歡送，甚至有人激動落淚，還有人要求合照，場面熱鬧溫馨，而林柏川榮退後，將受聘為旺旺集團首席顧問，以40餘年的經營管理經驗，提供年輕世代在創新之餘，更穩健踏實走向美好未來。

今年68歲的林柏川，民國64年便進入廣告公司任職，之後成立製作公司，在老三台時代製作不少膾炙人口經典戲劇，最後在已故前八大董事長楊登魁邀請下，投資八大，是一路推高八大身價的幕後功臣，而林柏川與旺旺集團董事長蔡衍明相交近40年，如今受邀將擔任旺旺集團首席顧問，他表示這並非突然決定，而是早在1年前，就已做了一連串規畫，退休後從第一線退到第二線，也將多花點時間調養身體並樂得含飴弄孫。

林柏川對於未來新職務感到信心滿滿，表示：「以我對產業的熟悉度、長期與韓國合作關係，可以貢獻經驗和專業」，也強調戲劇部分一直是自己的強項，，戲劇一直是我的強項，分析中天可以轉型空間很大，「以現在氛圍和市場現況來說，自製戲劇不是不行，但必須在安全和不賠錢前提下」，未來將貢獻自身數十年來的經驗，提供年輕世代在創新之餘，更穩健踏實走向美好未來。

(中時電子報)