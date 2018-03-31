賣榴槤是幌子 馬國男來台當車手領贓款

馬來西亞籍的劉姓男子（左）被台灣詐騙集團以「免費來回機票」誘騙來台當車手。（張妍溱翻攝）

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中時

假借來台賣榴槤經商卻是當詐騙車手，馬來西亞籍的劉姓男子在家鄉以賣榴槤為業月入4萬多元，因沉迷網遊入不敷出，被台灣詐騙集團誘騙來台當車手還祭出外國人有「高規格待遇」提供免費來程機票，吸引劉立刻飛台第2天就上工，警方指出，當時劉男在知名百貨公司提領贓款見到員警查緝拔腿就跑，警方訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

幹部說只要領到「第1桶金」，甚至加碼送返程機票，劉男表示自己想多賺點錢，又提供免費機票遭詐團吸收，覺得來台灣「玩玩」也好，抵台隔天要領贓款，第一次領就被警察捕，他一度擔心事跡敗露會被「滅口」，台灣警方保證維護生命安全，才鬆了一口氣。

「我是來玩的」警方表示，劉男被捕時完全不以為意，認為台灣警察很客氣、氣焰十分囂張，當員警要求提供提款卡及手機密碼時，劉男刻意模糊焦點還故意給錯，員警斥責「別以為臺灣警察很好騙！」將劉男上銬待警局訊問「協助調查」，最後坦承跨海當車手，表示第一次犯案。警方訊後掌握相關線索並擴大追查在台共犯。

配合警政署執行「斬手行動」，短短4天查獲66名車手，執行績效經警政署綜評為六都第1名，警政署長陳家欽特別在署務會報頒發獎牌1座及10萬元獎金，鼓勵打詐有功人員；另第六分局員警林聖傑執行安居專案緝毒有功，亦於本次受獎。並持續針對指認上手案件擴大追查，以澈底瓦解詐騙集團組織。

(中時)

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