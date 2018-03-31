有問必答 蔡英文不否認陳菊入府

2018年03月31日 11:01 工商 彭媁琳

總統蔡英文率媒體團在花蓮進行小旅行，上午與媒體進行早餐敘，被問到高雄市長陳菊是否會接任總統府秘書長等問題時表示，正在尋找合適人選，決定後立刻會和大家說，預估等待時間不會太長。

蔡英文在餐敘中幾乎有問必答，從台北市長選舉是否會和柯文哲整合、前總統陳水扁透過Line爆料、陳菊接任總統府秘書長、刺激內需、行程太晚通知花蓮縣長傅崑萁、花蓮地震善款流向、台梵邦交等，都給予詳盡的回答。

陳水扁在Line群組上流傳「新勇哥物語」，暗示蔡英文日前接見柯文哲夫婦，有在選舉中合作之意。蔡英文罕見地對扁案說了重話，她表示，這種說法來源我相信是來自陳前總統跟朋友的對話，這不用無限上綱，「這對陳水扁的保外就醫不是一件好事。」

至於外傳陳菊將在5月接任總統府秘書長一事，蔡英文先是笑稱，「你們最近都在煩菊姐這件事，現在來問我本人。」蔡英文重申，目前正在尋找適合的人選，等事情明朗就會對外公布，這段等待的時間不會太長。

傅崑萁昨日抱怨，總統府到當天早上八點才通知他相關行程，蔡英文表示，原本府方是認為傅崑萁要重建，不想要麻煩傅崑萁，其實在活動準備過程中，傅崑萁應該也知道了。蔡英文說：「若有不禮貌的地方，很抱歉。」

(工商)