減肥聖品變殺人食物！老婦吃完蒟蒻麵胃腫5倍大

2018年03月31日 10:54 中時電子報 莊楚雯

澳洲墨爾本的一名61歲老婦人，買了一包日本「蒟蒻麵條」，空腹吃完一整包後卻造成長時間腹痛、嘔吐，胃腫大到平常的5至7倍，長達10天腸胃堵塞無法進食，嚇得她趕緊去看醫生。餐飲管理系副教授李哲瑜表示，造成這起事件的原因可能有3種：1.沒有照說明書食用、蒟蒻水分吸附不足；2. 可能本身腸胃道消化不好導致；3.十天後才就醫太沒有警覺性。

梅厄醫師（Michael Ben-Meir）(翻攝自《dailymail.》)

根據《每日郵報》報導，墨爾本急救醫師梅厄（Michael Ben-Meir）表示，這名婦人的腸胃被蒟蒻麵堵住，導致胃部膨脹5至7倍，「這種麵條就像纖維素，沒有完全咬碎，導致她的胃部膨脹到了平常的幾倍大。」對此，梅厄醫生也將案例報上衛生廳，但衛生廳堅稱這是一起獨立事件。據了解，「蒟蒻麵條」在澳洲上市之後，已經造成至少1人死亡。

可笑的是蒟蒻屬於水溶性纖維較多，容易有飽足感的食品，能促進腸胃蠕動，碳水化合物含量低，卡路里低，被奉為減肥聖品，卻反而堵塞婦人腸胃，10天無法進食。本報專訪臺北城市科技大學餐飲管理系副教授李哲瑜解釋，造成此狀況的原因可能有3種：

1 沒有照說明書食用：蒟蒻能涼拌乾吃、或是當作煮物濕吃，但乾吃蒟蒻時沒有充分附水，吃下肚反而會不停吸收腸胃道水分，造成膨脹、堵塞腸胃。

2特殊體質：不了解自己得身體狀況，可能腸胃道消化不好，還吃多水溶性纖維的蒟蒻，蒟蒻吸水後體積膨脹，囤積在胃裡無法消化。

3 身體不舒服，還沒有及早就醫：婦人10天沒進食才想到要看醫生，身體有狀況應該及早就醫治療，否則嚴重恐致死。

李哲瑜最後補充說道，關鍵不是蒟蒻本身的問題，有可能是產品設計不良，沒考慮到消費者實際食用的狀況，例如2003年在美國發生的「盛香珍果凍噎死人賠5.8億台幣」官司，產品「一口蒟蒻」因包裝設計成一口吃的大小，直徑約3.2cm反而剛好塞住食道，加上蒟蒻黏性強、不好咬、不易碎而吞不下去，導致噎住死亡，判賠女童家屬一千六百七十萬美元。

※根據台灣消保法第七條「消費者保護目」：

從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。

企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任。

(中時電子報)