NBA》詹皇超越喬丹！準大三元敲醒鵜鶘逆轉夢

當正式超越喬丹時刻來臨，詹姆斯高舉著球慶祝。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯31日達到生涯重要里程碑，他的連續得分上雙場次來到867場，正式超越喬丹成為史上第1，詹皇也拿27分、11助攻與9籃板的準大三元，帶領騎士107比102敲醒鵜鶘逆轉美夢，也確保東區第3席位。

詹姆斯這項紀錄有多偉大？從現役球員當中，排在第2的哈登僅是連續257場得分上雙就可知道，上次詹皇沒法得分上雙，是在2007年1月5日出戰公鹿，那場比賽他只拿8分，隨後11年多時間，他每次出賽都有雙位數得分。

為了迎接詹姆斯這個重要時刻，騎士球員也打得很賣力，克拉克生拿下23分，胡德16分，「愛神」洛夫也馬上補好門牙登場，可惜他的手感欠佳，全場投11中3，含三分球6投0中，只拿8分、8籃板，更背上5次犯規。

贏球的騎士也沒法替詹姆斯高興太久，因為先發控衛喬治希爾不慎扭傷左腳踝退場，目前傷勢還不明朗，不過騎士總算迎回總教練泰隆盧的病癒，可是他並未坐鎮場邊執教，仍把調度工作交給助教拉瑞祖魯，自己只當觀察員。

鵜鶘則以哈勒戴25分最高，米洛提奇也拿20分，「一眉哥」安東尼戴維斯16分、8籃板，苦吞3連敗的鵜鶘，目前戰績跌到43勝33敗，與灰狼並列西區第6，想要晉級季後賽仍然不能大意。

(中時電子報)

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