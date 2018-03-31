陸輪「遠泰789」擱淺 金門海域恐遭汙染

船長近百公尺的大陸籍貨輪「遠泰789」今晨在金門北碇海域觸礁擱淺，船頭已沉沒入海。（網友提供）

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船長近百公尺的大陸籍貨輪「YUAN TAI（遠泰）789」今（31）日在金門北碇海域觸礁擱淺，船頭已沉沒入海，情況十分危急，所幸並未傳出人員傷亡。廈門東海救助局將出動高速救援船趕到現場，金門海巡隊也派遣船艇持續監控，嚴防漏油汙染破壞海洋生態。

大陸籍「YUAN TAI（遠泰）789」貨輪是在上午8時許，傳出在北緯24.25.9045、東經118.31.5427，也就是金門北碇外海1.4浬處海域觸礁擱淺，船頭前半截已沉沒入海，情況十分危險。

金門海巡隊初步掌握狀況是「YUAN TAI（遠泰）789」已完全失去動力，無法自行脫困出險，金門海巡隊據報趕到現場，只發現救生筏，但船上已無船員，研判可能清晨遇險時，已由其它船隻接應離去　進一步狀況仍由海巡持續了解中。

由於現場海象不佳，船隻有可能繼續下沉，目前廈門東海救已準備出動高速救助船前往，我方海巡隊也持續監控中，希望在漲潮後能順利脫淺。

交通部航港局中部航務中心金門辦事處將於下午2時召開緊急應變會議，除密切關注船隻最新狀況外，也嚴防漏油汙染海域，造成海洋生態破壞。

根據航港局掌握資料，「遠泰789」貨輪，船長99公尺，船寬20公尺，屬於較大型貨運船隻，至於船上載運貨物，目前情況尚不明。

(中時)

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