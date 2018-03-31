白宮美女主任希克斯正式離職 川普親吻道別

2018年03月31日 11:18 中時電子報 李靖棠

據美國紐約時報（New York Times）報導，被外界封為「白宮最美主任」的通訊主任希克斯（Hope Hicks），在上月底突然對外請辭後，於29日迎來她工作的最後一天。就在她離開白宮前，總統川普（Donald Trump）還親自向以親吻友好方式表達道別之意，讓希克斯非常感動。

但外界也好奇，隨著倍受信任且能力極強的希克斯離職，留下的通訊室主任缺，將由何人接任？答案是，短時間內將不會有新人接手。白宮副發言人荷根·吉德里（Hogan Gidley）表示，「（希克斯）能預知川普的行動和愛好，並符合總統需求，短時間應該不會有新的繼任者。」

美國總統川普（圖左）親自親吻道別、他所信任的幕僚希克斯（圖右）。（圖/路透社）

WATCH: President Trump poses with outgoing Communications Director Hope Hicks, declines to respond to questions before departing for Ohio. pic.twitter.com/nsDkeYzKzw — NBC News (@NBCNews) 2018年3月29日

年僅29歲的希克斯，出生於美國康乃狄克州，父親是奧美公關集團（Ogilvy Public Relations）美洲區執行長。外型出眾的她，從小就是許多服飾品牌的小模特，大學就讀德州南方衛理會大學（Southern Methodist University），專攻英國文學，並在2010年取得學位。畢業後曾在公關公司任職，後因結識伊凡卡（Ivanka Trump）、協助她打理其名下的時裝生意。2014年加入川普集團，年底轉為川普本人工作。

年僅29歲的希克斯（圖中央），從出任川普競選總部發言人之初，就成為該陣營最受關注的嬌點之一。（圖/路透社）

希克斯離開白宮後，下一步會何去何從？（圖/路透社）

前年當川普決定投身總統大選後，任命希克斯為其陣營發言人，也讓她成為選戰期間最亮眼的幕僚人物之一。成功入主白宮後，隨著川普進入華府，升任白宮戰略通訊部主任（White House Director of Strategic Communications），即使歷經白宮人事大地震，依然穩坐泰山且深得川普信任。

Hope Hicks and Trump said goodbye on her last day at the White House . At 11:45am THE PRESIDENT @realDonaldTrump departed at the South Lawn, White House, Washington, DC en route to Cleveland, OH. Photo by William M pic.twitter.com/zYX0NFFsq5 — White House Photos (@photowhitehouse) 2018年3月29日

細心的希克斯在離開白宮前，向西翼辦公室的同僚，送出50多張親手製作的感謝卡片。她的好朋友、第一千金伊凡卡也透過推特表示，「她（希克斯）是一名聰敏、專注與有同情心的女孩，所有認識她的人都愛她。」

(中時電子報)