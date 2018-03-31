數位好厝邊的樸門PDC課程圓滿落幕

2018年03月31日 11:06 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會協助數位好厝邊的夥伴們，於2月23日到3月25日每個週末來到北投的野蔓園參與樸門PDC課程，讓好厝邊的夥伴們習得樸門永續設計的精神，觀察大自然的運作法則，以「順天應人」的方式，透過巧妙設計運用在農業上。總共14天的課程，已經圓滿落幕。

這五週的課程裡，亞曼老師從樸門PDC理論說起，談到氣候變遷、糧食安全、土壤結構、水資源、堆肥實作、自然建築等等，接著開始進行商業設計的演練。也談到樸門經濟理論，並進行財務工作坊。

最後一週的小組成果報告，老師讓六組小組各擁有一塊地，有的組別是依自己真正擁有的土地來做規劃，有的則是挑選台北市閒置市有土地中的某塊地來做主角。首先各組會針對土地先做普查，包括交通、水文、植物、鄰近設施、災害、過去的利用等等。認真的同學們還利用時間真正到了現場去做勘查。

接下來，就是撰寫種植的計劃。例如以野菜為主題，就會以種植野菜來做規劃，找出適宜種植的蔬菜，並留下種子。各組也要規劃土地的利用時程，三個月土地要進行甚麼，六個月要推展到哪裡，皆要做詳細的說明。每組的土地更要做分區的規劃，讓各分區的使用方式清楚明瞭。最重要的是，整體的財務計劃，各小組必須計算投入金額、收益金額，預估何時可以將投資金額回收。

最後一天的各小組報告，大家運用了這5個週末以來學習到的樸門觀念與實作，完成了各自小組的設計案。每組皆投入了許多心力規劃土地並期望能讓規劃也具有經濟效益。最後，亞曼老師期勉同學要不忘樸門精神，落實在生活層面裡。希望同班同學們可以定時聚會，並且互問「你今天樸門了嗎？」。

(中時電子報)