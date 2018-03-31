小六就罹患糖尿病 她躲廁所打胰島素被誤會打毒品

2018年03月31日 12:26 中時 倪浩倫

國內現有1萬多名第一型糖尿病患者，由於胰島素遭嚴重破壞，得長期靠打胰島素來控制血糖。一名12歲的小六女童小櫻（化名），為了不讓同學知道自己罹病，總要跑進廁所注射胰島素，施打環境相當差，好幾次筆針掉進馬桶，得打給媽媽求助，當有次終於被同學發現時．還被誤會是在施打毒品。

台灣兒童糖尿病關懷協會理事長、林口長庚兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松說，第一型胰島素患者在國內約突破1萬人，以國小3~4年級為例，每10萬人約有3~4人；他補充，該疾病被衛福部國健署列為重大傷病，屬於一種自體免疫疾病，體內免疫細胞誤攻擊、破壞胰島細胞。

成人、老人容易罹患的第二型糖尿病，胰島素尚有4成的功能，可靠口服藥物來控制血糖，羅福松說，第一型糖尿病的胰島素僅有正常人的2成，只能仰賴注射胰島素，由於好發年齡為8~13歲，這些小朋友得從小學會自己扎針驗血糖、每天4次的打針注射胰島素，還得控制飲食，在這相當重視同學眼光的年紀，總讓這些小病人備感壓力。

小櫻在小學六年級時確診第一型糖尿病，由於不想讓同學知道自己罹病，更不想在大家面前扎針打針，總在下課時躲進廁所打針，有幾次注射的筆針不小心掉到馬桶、垃圾桶，還得用偷帶的手機求助媽媽，有次被同學發現，更一度被誤會是在施打毒品，讓她壓力大到爆表。

林口長庚新陳代謝暨內分泌專科主治醫師林嘉鴻說，除了高血糖，「低血糖」也是第一型糖尿病患者常見的狀況，常見患者在半夜出現抽筋抽蓄等低血糖狀況，讓家長嚇個半死。

林嘉鴻說，現有又被稱為人工胰臟的新一代胰島素幫浦，只要用軟針頭埋入大腿、手臂或腹部皮下，透過連結的小型儀器，便能立刻預測血糖的狀況，更只要輕輕一按儀器，就能注入胰島素，扎針的次數從每天4次降到3天1次，大幅降低病友的不方便，更有研究顯示，透過胰島素幫浦，可讓患者降低5成，夜間發生低血糖的機率。

羅福松補充，低血糖除了會有發冷、手抖、心悸、心跳變快，嚴重更有抽筋、昏倒的可能，對於6歲以下的兒童，更可能因此影響智能；他說，透過新型的儀器，能預測血糖趨勢，不讓自己血糖掉太多，但仍提醒病友，要隨身攜帶高升糖的點心，像是方糖、果汁等，以防萬一。

(中時)