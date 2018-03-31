好慘！她產後變泡泡人尋良醫 專家：無藥可醫 　

2018年03月31日 11:27 中時電子報 戴安瑋

千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago)的一名婦女，今年38歲的莎哈德歐(Charmaine Sahadeo)，於生完兩胎後罹神經纖維瘤病(neurofibromatosis)，身上長滿數千個小腫瘤，慘變成「泡泡人」，老公因此離開她，她最近對外公開自己的病情，希望求得良醫診治。挀興醫院神經內科兼任主治醫師尹居浩說，神經纖維瘤到目前仍無法醫治，不過可透過整形，減緩病症。

英國《太陽報》報導，莎哈德歐是在產下第一胎時發病，身體出現小腫瘤，但生完第二胎後，腫瘤越長越多，越長越大，現她的臉部及身體出現上千顆腫瘤，腿也長很多，全身宛如起泡泡，讓她非常痛苦。

莎哈德歐因為罹患此怪病，與她結婚18年的老公因此離開她，她無法工作及出門，還受到鄰居、小朋友把她當作怪物看待。莎哈德歐決公開自己的病情，並拍下影片，希望求得良醫診治。

挀興醫院神經內科兼任主治醫師尹居浩表示，國內也有蠻多人罹患此病，神經纖維瘤是神經系統遺傳性基因疾病，分第一型及第二型，不只會影響神經，甚至會影響骨頭，一開始身上會有咖啡色斑，有6個小小的腫瘤，即可判斷罹患此病，且腫瘤會隨著年齡愈長愈多，愈長愈大。到目前為止，仍無法醫治。有些腫瘤若是壓到神經，即須整形，沒有特別藥物醫治。

(中時電子報)