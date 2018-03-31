王毅：單邊貿易保護主義將自食惡果

2018年03月31日 12:47 旺報 徐維遠

大陸國務委員兼外交部長王毅30日出席越南河內出席大湄公河次區域經濟合作（GMS）工商峰會時表示，任何搞單邊主義和貿易保護主義的做法，都是開歷史倒車，不僅沒有出路，還將反受其害。

王毅表示，今年是中國改革開放40週年，是承前啓後的重要年份。40年來，中國發展成就靠的是改革開放，今後中國更高質量的發展仍要靠改革開放。這是中國的既定政策，不會改變，也不會受外部因素干擾。改革開放符合中國人民的利益，也將使各國共同受益。

王毅強調，大陸將以改革開放40週年為契機，以共建「一帶一路」為重點，既引進來，也走出去，打造陸海內外聯動、東西雙向互濟的全方位開放格局。將推出一系列進一步開放舉措，為外國企業提供更加良好、寬鬆的投資環境。

王毅指出，開放應該是雙向的，中國向別的國家開放，也希望別的國家向中國開放。國際貿易中出現一些分歧和爭端是正常現象，關鍵是應通過平等協商，堅持依法依規，尋求合理解決。

他並稱，任何搞單邊主義和貿易保護主義的做法，都是開歷史倒車，不僅沒有出路，還將反受其害；中國願與各國分享發展的機遇，但搞保護主義，等於自我關閉通向中國的大門，必將自食苦果，時間會證明這一點，事實也會證明這一點。

(旺報)