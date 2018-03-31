淡海義消團長蔡錦賢議員捐住警器 守護鄉里「居」的安全

新北市淡海義消中隊顧問團長蔡錦賢議員捐贈1,000只住宅用火災警報器，希望以拋磚引玉方式，鼓勵企業回饋鄉里，關懷居家安全。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
新北市淡海義消顧問團，默默耕耘付出不求回報十餘年。（吳家詮翻攝）

新北市淡海義消中隊顧問團長蔡錦賢議員，為感謝第一線義消同仁辛勞，以及對淡海地區民眾生命財產長期默默的付出，同時歡慶淡海義消中隊顧問團成立十週年，特於昨天在淡水區魚藏海鮮宴會廣場辦理感恩餐會，蔡錦賢團長在感恩餐會上仍不忘初衷付出一己之力，捐贈1,000只住宅用火災警報器，希望以拋磚引玉方式，鼓勵企業回饋鄉里，關懷居家安全。

據指出，此項善行造福弱勢避難族群，降低民眾生命財產損失，住警器捐贈由新北市政府消防局副局長陳崇岳代表受贈。

蔡錦賢議員身兼淡海義消中隊顧問團團長，秉持熱心公益、有錢出錢、有力出力的信念，為守護淡海地區民眾之生命財產安全，以行動力加入義消顧問團，默默耕耘付出不求回報十餘年，希望本次捐贈住宅用警報器能讓居民居住更安全，也希望能鼓勵企業回饋鄉里。

新北市政府消防局長黃德清表示藉由此次捐贈儀式，代表新北市民由衷感謝蔡錦賢議員及各位義消同仁多年來的辛勞與無私的付出，消防局將優先協助安裝住宅用火災警報器於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群，以及狹小巷弄等火災潛勢區域，期許讓住宅用火災警報器發揮最大效用，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭。

(中時電子報)

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