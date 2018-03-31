2.1公噸K毒藏機具 檢警火眼金精破走私案

2018年03月31日 11:45 中時 張穎齊

法務部調查局航業調查處與關務署基隆關、基隆地檢署聯手合作偵破一宗毒品走私案，共查獲2.1公噸的K他命及其原料鹽酸羥亞胺。（張穎齊翻攝）

法務部調查局航業調查處與關務署基隆關、基隆地檢署聯手合作偵破一宗毒品走私案，共查獲2.1公噸的K他命及其原料鹽酸羥亞胺。（張穎齊翻攝）

法務部調查局航業調查處與關務署基隆關、基隆地檢署聯手合作偵破毒品走私案，嫌犯將K他命及其原料鹽酸羥亞胺，藏在大型機具中，企圖魚目混珠，怎料仍被眼尖的查緝人員查獲，經檢、警、調循線追查，在嫌犯的老巢發現共有2.1公噸毒品，遂將5名犯嫌依法送辦，並擴大追查。

基隆關於今（31）日上午10時舉辦破案記者會，檢調單位表示，毒販從大陸申請報關進口，利用海運貨櫃方式，將K他命及原料夾藏在矽橡膠捏合機、隧道茶葉烘乾機與色母綜合混練機等大型機具內，運往台灣，但在基隆關驗關時，查緝人員驚覺有異，經查看後發現內藏大量毒品，於是立即通報並查扣。

調查局獲報後，為配合「安居專案」，與基隆關會同海巡署基隆查緝隊、新北及基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊、新北市警察局汐止分局及移民署基隆專勤隊組成聯軍，並在基隆地檢署3名檢察官林婉儀、蕭擁溱、黃弘宇指揮下，偵破嫌犯在桃園藏匿的2.1噸毒品，並將涉案的李嫌等5人逮捕到案。

專案小組指出，查緝人員通報後，檢警調於1、2月循線在桃園等地區的出租倉庫內，查獲到2124公斤的K他命及原料，其中K他命共240公斤，市值約2.4億元；K他命原料鹽酸羥亞胺則多達1884公斤，市值約15億元。估計可供500多萬人吸食。

此外，專案小組也在出租倉庫將李嫌等5人逮捕到案，並依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認為5嫌有串證逃亡之虞，遂向法院聲請羈押禁見獲准，檢警調也持續擴大追查販毒集團的源頭。

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(中時)