《翻爆旺旅遊》怎麼玩都不會膩 召喚隱藏在全島的美景

2018年03月31日 11:30 中時電子報 綜合報導

◎熱戀情人湖 詩情畫意惹人愛

基隆市情人湖公園位於大武崙地區，因為鄰近國定古蹟大武崙砲台，加上環境優美，有大風車、吊橋等建物，成為基隆著名的觀光景點，吸引許多情侶及遊客遠道而來，而園中的情人橋，更是有締結良緣的傳聞，只要情侶檔手牽著手共同走過橋，必定能使感情更加永固，這座橋從此也成為基隆著名的「聖地」。

◎烏嘎彥竹林 IG熱門打卡點

媲美京都竹林隧道俗稱台灣版嵐山泰安烏嘎彥竹林隧道，躍升IG熱門打卡點。烏嘎彥竹林隧道位在苗栗泰安鄉的烏嘎彥露營區的下方，「烏嘎彥」一詞為原住民語，「烏」為語助詞 「嘎彥」為天的意思，苗栗泰安烏嘎彥景觀休閒露營區有得天獨厚的地理位置，居高臨下，可眺望西半部大都會夜景，夜見星空，雲海相伴，讓您愉快擁抱在大自然中。

◎布袋高跟鞋 浪漫百分百

獲金氏世界紀錄認證的布袋高跟鞋教堂，是嘉義縣新興熱門觀光景點，高達17公尺的藍色高跟鞋教堂，由320片玻璃組合而成，周邊水池環繞，夕陽映照下，顯得特別耀眼奪目，搭配園區周邊可愛又富有愛情意象的裝置造景，遊客到此拍照打卡，不用美肌效果，畫面一樣浪漫百分百。

◎五元二角 尋幽訪勝好去處

古坑鄉草嶺村石壁地區的「五元二角遊憩區」有多座遊憩涼亭，原用意是當地人躲雨使用的涼亭，四周環繞孟宗竹林，讓人暫時放下煩憂，感受自然生態帶來的心靈寧靜，幸運的話，還能看見藍腹鷴的美麗身影。

◎雲山水 怎麼拍都像明信片

位在花蓮壽豐鄉的「雲山水自然生態農莊」人工造景，因有雲、有山、有水、有美景得名，漫步其中如同夢境一般，因園內草皮種植大片落羽松和棕梠樹，充滿歐洲氣息，被網友封為怎麼拍都像明信片的景點。

◎阿里山觀日出 首選祝山觀日平台

阿里山日出美景馳名中外，依循著地形、山勢與天時變幻，阿里山國家森林遊樂區的祝山觀日平台，每天總能吸引來自世界各地的遊客，起個大早摸黑登頂，只為等待清晨第一道曙光，畫破眼前乍黑的天際線，太陽射出微泛橘紅色光芒，從雲海中緩緩升起，燦爛奪目又絢麗。

(中時電子報)