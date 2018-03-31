影》洋基雙砲熄火 田中將大奮勇摘首勝

洋基投手田中將大。(美聯社)

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中時電子報

經過開幕戰的激情，洋基31日兩位全壘打王雙雙熄火，「法官」賈吉(Aaron Judge)與「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的打擊都繳了白卷，不過倚仗著先發投手田中將大的威武，洋基仍以4-2賞給藍鳥二連敗。

田中將大此役威風八面，主投6局僅失1分，送出8次三振，唯一的失分是在2局下被葛瑞喬克(Randal Grichuk)咬中第一顆速球，擊成左外野陽春炮。這1分差點打掉田中的勝投(追成1-1)。

4局上洋基靠著桂格瑞斯(Didi Gregorius)二壘打帶起攻勢，藉著保送與安打跑回1分。6局上又是桂格瑞斯以保送發起攻勢，洋基連攻2分打下藍鳥先發桑契斯(Aaron Sanchez)。

難得的是田中將大球速並不快，但只被敲3支安打，而且沒有投出四壞球，幾次三振都是擦著好球帶的邊緣進壘，指叉球亦非常犀利，洋基官網也推文讚嘆他的控球表現。

洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)9局下被連敲兩支二壘打，索拉泰(Yangervis Solarte)那一支打得非常深遠，讓藍鳥跑回1分。所幸查普曼還是以再見三振結束比賽，這是他本季第1個救援成功，藍鳥9局下的3位出局者全數吞K。

(中時電子報)

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