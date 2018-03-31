做對事！美共和黨議員稱川普會售台F-35

2018年03月31日 11:50 中時電子報 楊幼蘭

美國資深共和黨參議員殷荷菲（Jim Inhofe）認為，在華府想檢視中國經濟與軍事崛起的情況下，美國總統川普會樂於接受提案，軍售F-35戰機給台灣。

「歷經歐巴馬總統在國際間軟弱了8年後，川普總統終於恢復美國在自由世界的領導地位，」殷荷菲30日告訴《華盛頓自由燈塔》(Washington Free Beacon)網，「我們不會再害怕做對的事，就算冒著得罪對手的危險，也要為盟友挺身而出。」

殷荷菲與德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）周一致函川普，說台灣要求採購現代戰機，以嚇阻解放軍在亞太的侵略，是「名正言順的」。

兩位參議員說，台灣要求美國支持軍售F-35B戰機。

而F-35戰機共有3款，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）針對美國各軍種的需求，為空軍開發了F-35A戰機、為海軍陸戰隊研製了F-35B戰機，並為海軍打造了F-35C戰機。其中F-35B能像直升機般垂直起降，並從短跑道起飛。

《防務一號》（Defense One）網指出，由於兩岸一旦爆發衝突，解放軍很可能會轟炸機場，阻止台灣的傳統戰機起飛，因此F-35B的這項特點十分重要。

不過，國防部長嚴德發告訴《華盛頓自由燈塔》，台灣尚未對美國正式提出採購要求，但對這構想保持開放的態度。

(中時電子報)