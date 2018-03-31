孫安佐認了「想買槍」 警方起訴書曝光關鍵證詞

賓州警方對孫安佐的刑事訴狀今曝光，內容寫道他說過要掃射校園，但有跟同學說只是開玩笑，另外，他也坦言想買槍的意念。(翻攝自狄鶯臉書)

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中時電子報

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐受到父母用心栽培，沒想到遠赴美國當留學生卻捲入恐攻風波，遭到警方逮捕。昨他的雙親已緊急搭機前往美國營救，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬，則已先行前往探視，透露孫安佐目前心情穩定，而賓州警方對他的刑事訴狀於今天曝光，內含孫安佐關鍵證詞，包含認了「想買槍」。

孫安佐遭警逮捕後，目前人在德拉瓦郡監獄，據《蘋果》報導，賓州上達比警方對孫安佐的刑事訴狀寫道，報案人向學校社工投訴孫安佐要求同學5/1不要來學校，表示當天要全副武裝到校開槍掃射，校方因而通報警方。

警方之後前往學校調查，孫安佐被捕時全程配合，他坦言有說過要掃射校園，然也堅稱最後有跟同學說：「嘿，是開玩笑的」。至於試圖購買槍枝問題，孫安佐坦承有意買槍。據悉，承辦此案的主要警官有9年資歷，雖然在孫安佐房間僅搜出防彈背心、子彈等而沒有槍枝，但仍被認定涉及恐攻。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬探視之後透露，跟穿著藍色囚服的孫安佐於會客室面對面談話1小時，透露獄方有給他合理的照顧，而他跟室友也相處融洽，沒有怨言，同時澄清孫安佐並沒有配戴電子腳鐐。

另外，孫安佐赴美留學拿的是F-1學生簽證，從2017年8月生效，他原定5月高中畢業便會離開美國，表示希望6月去參加國際康橋學校的畢業典禮，跟同學見面。楊光彬也轉述孫安佐對整起事件的想法，表示有學到教訓，將以正面樂觀態度面對之，感謝各界關心。據了解，孫鵬、狄鶯搭乘之班機，目前已抵達紐約甘迺迪機場，兩人戴著口罩快閃上車，應是直奔兒子所在地點。

(中時電子報)

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