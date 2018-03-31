個資遭盜轉 1111人力銀行主動舉報

何啟聖呼籲企圖盜取1111人力銀行會員個資的有心人士就此罷手停止不法。（張孝義攝）

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中時

遭「台灣宅經濟商務公司」盜轉求職會員個資的1111人力銀行副總經何啟聖31日表示，1111人力銀行在個資甫遭盜轉就經監督機制與會員反應發現異常，主動向檢調單位舉報，何啟聖強調，1111人力銀行系統中有嚴密的查察機制來保障會員個資安全，他呼籲有心人士就此罷手，停止不法企圖。

何啟聖是在1111人力銀行舉行的「父母寵　子女嬌?!上班族教養育兒壓力調查」記者會前，作出以上表示。

何啟聖說，「台灣宅經濟商務公司」是去年底才向1111人力銀行登記的新廠商，人力銀行系統很早就發現，這家公司刊登的職缺不多，卻大量收集求職會員個資，接著客服人員接到求職會員投訴，受到保險公司干擾，1111研判有異常，先停止對台灣宅經濟商務公司的查訊權限，同時主動向檢調機關舉報。

何啟聖表示，1111人力銀行的求職會員，在登記求職的頁面，就有「拒絕直銷、保險干擾」的選項，公司系統查察時發現了台灣宅經濟商務公司大量收資的異常，而會員反應遭保險業干擾，公司研判問題就出在台灣宅經濟商務公司。

至於對於個資被盜求職會員的捕償問題，何啟聖說，目前接獲會員反應是接到「賣保險」的電話干擾，還沒有發現更嚴動的情況，至於有沒有更嚴重的不法，有待未來檢調機關清查，對於被干擾的會員，1111人力銀行研究以專案方式提供大量且豐富的求才訊息補償會員，讓會員找到適合自己的職缺。

(中時)

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