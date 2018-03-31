表態支持？俄羅斯4月初將迎來2位大陸高官

2018年03月31日 12:42 中時 楊家鑫

俄羅斯近日成為全球焦點，這個「戰鬥民族」正與西方展開一場「硬碰硬」的較量。大陸參考消息網報導稱，就在這一特殊時刻，中國大陸日前宣佈兩個重磅消息：大陸國家主席習近平特使、國務委員兼外交部長王毅將於4月4日至5日訪俄，以及國務委員兼國防部長魏鳳和將於4月1日至8日訪問俄羅斯、白俄羅斯。無論是兩位官員身份的特殊，還是出訪時機的特殊，都為兩位中國高官的俄羅斯之行增添了幾分「意味深長」。

大陸參考消息網報導指出，近日大陸外交部、國防部接連宣布王毅與魏鳳和的出訪消息，短短一周內，兩位中國重量級高官將訪俄。而對於外界而言，無論是兩位官員身份的特殊，還是出訪時機的特殊，都為兩位中國高官的俄羅斯之行增添了幾分「意味深長」。

報導稱，這是王毅連任外長後的首次出訪，也是大陸防長魏鳳和履新後的首訪。顯示北京特別重視與莫斯科的關係。

美國《外交學者》指出，在俄羅斯面臨危機時，中國仍將堅持不會改變與俄羅斯之間的緊密關係；美國著名智庫Stratfor則分析認為，中俄間此次外交上的努力，意味著兩國將在中亞區域進一步加強軍事與安全合作。

報導稱，王毅在此時作為習近平特使對俄羅斯的訪問，將「表達出對俄羅斯的支持，而這種支持正是俄羅斯急需的」。在外媒看來，中國兩位高官對俄羅斯的訪問之所以看上去意義重大，還在於時機的「微妙性」。

3月14日，以「涉嫌毒殺」一名在英的前俄羅斯特工為由，英國宣佈驅逐23名俄羅斯外交官。隨後「驅逐俄羅斯外交官」的潮流席捲了西方國家，截至27日，包括美、法、德、義等26個國家也宣佈驅逐俄外交官。一度沉默的俄羅斯日前也「出手還擊」，宣佈將驅逐150多名西方國家的外交官，雙方激烈對立。

報導稱，也正是在這一背景下，中國大陸在外交層面與俄羅斯的任何互動都被外媒緊密關注和著重解讀。

(中時)