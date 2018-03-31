北市8橫8綜「類捷運」幹線公車 4月起上路

2018年03月31日 12:24 中時 吳堂靖

幹線公車均為低地板，並配有轉乘資訊面板。（吳堂靖攝）

台北市推動8橫8縱「類捷運」幹線公車路線，繼去年第一階段5條路線上路，第二階段11條幹線公車將於4月2日正式上路，服務比照捷運與公車轉乘享半價優惠，幹線公車依路廊方向有專屬代表色彩，並有轉乘資訊面板，方便民眾使用，預估受惠人數達22萬人。

第2階段11條幹線公車從既有路線調整，232副轉型為「忠孝幹線」、588轉「信義幹線」、15轉「和平幹線」、棕9轉「南京幹線」、紅32轉「民權幹線」、220轉「中山幹線」、236轉「羅斯福幹線」、650轉「基隆路幹線」、601轉「重慶幹線」、74轉「復興幹線」、266轉「承德幹線」。

台北市副市長林欽榮表示，往來大台北交通的8橫8縱「類捷運」幹線公車能夠上路，非常感謝新北市及14家公車業者協助，第一階段5條路線每日增加4156人次，如今16條路線全面啟動，每日搭乘人數將可達22萬人。

台北市公運處表示，幹線公車為「類捷運」系統，平日班尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，並比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內於幹線公車、雙北市區公車雙向轉乘，即可享有半價，全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元，一年轉乘經費約1.4億則由市府支出。

台北市公共運輸處長常華珍表示， APP「台北搭公車」每天查詢人次高達150萬，因應路線名稱轉變，3月起已於APP內容特別附註，民眾應不至有混淆情形，歡迎民眾多加利用。

(中時)