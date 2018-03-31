狄鶯子事件後 呂秋遠：別讓孩子只為吸引你注意 而犯錯

藝人狄鶯(左)和兒子孫安佐(右)。(翻攝狄鶯臉書)

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中時電子報
／綜合報導

藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐，被美方認為有恐攻疑慮遭逮捕，夫妻倆昨急搭機飛美救子。父母教養孩子方式引發討論，律師呂秋遠談及親子關係說，別讓孩子犯錯，只是為了吸引家長注意。

對整個事件，孫安佐說，學習到教訓，會用正面樂觀態度面對。呂秋遠今在臉書發文，沒特別指明什麼事件，說「父母能給孩子的，是不求回報的時間與陪伴，但不是金錢與控制」，「別讓他犯錯，只是為了吸引你注意」。

「你可以用全部的愛灌溉他，因為那是他成長唯一需要的養分。」呂秋遠說，他不用你讓他念名校，他有興趣會自己去考；他不用你給他吃好料，他想吃會自己去熬；他不用你送他出國深造，「在教育裡，他最需要你的言教與身教」。

律師呂秋遠。(翻攝呂秋遠臉書)

以下為呂秋遠臉書全文：

你的孩子，不是你的孩子，他是自己的種子。

請不要叫她前世情人，她的未來，一點也不浪漫。請不要聽著他的童言童語，長大以後要跟你結婚，而雀躍歡喜，他的往後，不要跟別人攀比。

請不要期待他以後要比你強，也不用擔心他比你弱，因為他的生命來自於你，但不屬於你。他可能像你，有輕巧靈活的小聰明，也有不可理喻的壞脾氣。但是，親愛的，他仍然不屬於你。

你可以用全部的愛灌溉他，因為那是他成長唯一需要的養分。你有的一切，對他來說都微不足道，因為他要的是你，不是你的一切。你能給他的，是不求回報的時間與陪伴，但不是金錢與控制。別讓他犯錯，只是為了吸引你注意。

他不用你讓他念名校，他有興趣會自己去考。他不用你給他吃好料，他想吃會自己去熬。他不用你送他出國深造，在教育裡，他最需要你的言教與身教。

如果他犯錯，讓他自己面對，因為這是他的人生，不是你的。你跟他原本就是各自獨立的個體，只是因為特殊的緣分讓你們有一段時間可以在一起。你可以在他成長的過程中給與建議與指引，但做決定的人，永遠都不應該是你。

不要想要擁抱他一輩子，因為他如果一輩子都需要你，他不如回到娘胎裡去。他不是你的複製品，你對他也沒有所有權。別老是說為了你，而如果你以為他是你，其實你只是愛自己。

(中時電子報)

文章來源：呂秋遠臉書

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