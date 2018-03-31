論文造假 中研院前生化所長陳慶士 再辭特聘教授獲准

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旺報

中研院生化研究所前所長、美國俄亥俄州立大學教授陳慶士傳出論文造假，中研院今日中午對外發出聲明，此案已由中研院倫理委員會進行調查，並且陳慶士已向中研院長廖俊智請辭特聘教授等職獲准。

據中研院生物化學研究所官網顯示，陳慶士2001年獲聘美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學教授，而美國權威學術期刊《科學》（Sciencemag）指出，據了解，陳慶士共發表200多份研究論文，並擁有多項專利，還從美國衛生研究單位獲得800萬美金（約新台幣2.3億元）的獎金。

《科學》雜誌聲稱，陳慶士所發表的論文，在2016年便第一次被發現涉嫌造假，美國俄亥俄州大學當時接獲通報後，便立即展開調查，隨著調查日益深入，相關人員發現陳慶士帶領的研究團隊擁有重大疏失，最主要的問題即在於「研究人員未按規定逐日記錄實驗結果，而僅以每週進度報告取代」，被懷疑研究數據造假。

在被爆出論文造假消息後，陳慶士在去年8月便辭去中研院生化研究所所長職務，同年9月也辭掉美國俄亥俄州大學教授一職，但依照中研院生化所網路公布資訊，陳慶士目前仍在中研院生化所擔任特聘研究員，同時也是特聘教授兼新藥開發中心主任。

對此，中研院回應，對此案深表遺憾，而陳慶士已向中研院長廖俊智口頭請辭，獲院方同意；但由於本案發生於陳慶士任職本院之前，本院已由倫理委員會進行調查，最嚴重的處理方式是解聘，追回研究經費。至於在中研院所獲得的研究經費，中研院則尚在清查中。

(旺報)

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