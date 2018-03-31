2018桃園農業博覽會4月4日開幕 今展示4大專區、12個展區

2018年03月31日 13:36 工商 龍益雲

2018桃園農業博覽會4月4日開幕， 桃園市政府今(31)日展示特色產業、環境永續、在地生活、智慧科技「4大專區、12個展區」，桃園市長鄭文燦表示，每一個展區都扣連著桃園市農業特色、呈現多樣主題，代表生活、科技、更多的國際交流來打造農博成為農業交流的平台。

鄭文燦指出，特色產業專區共有7個展區，包括市府與世紀鋼鐵合作「錦鯉園」，運用40噸的鋼材，在入口意象打造8米的巨大錦鯉綠雕裝置藝術，並搭配草花裝飾，展現桃園市草花王國的特色，也看見新屋錦鯉文化；「花漾館」呈現桃園市在地草花、蘭花栽培技術；「漁夫村」有漁船展館造型、白沙岬燈塔，假日也邀請名廚海鮮料理教學；「茶香庄」運用三合院建築呈現茶鄉風情；「綠迷宮」運用綠色植物打造迷宮，讓大家看到多彩變化；「蜂樂園」以蜂巢式地景藝術設計養蜂產業意象；「水利館」由市府水務局與桃園農田水利會、石門農田水利會、雲林農田水利會共同策展，讓大家看到農業背後的水利文化及水利工程。

鄭文燦也說，環境永續專區內的「溫室饗宴」，讓大家看見未來科技農業的實力；在地生活專區包括「魚菜共生」、「快樂牧場」、「閩食文化」等展區；環境永續專區則有「溫室饗宴」，為了克服傳統農業看天吃飯的問題，以控制溫度、濕度、照明等方式打造植物新的生長環境；智慧科技專區有農委會策展的「創新農機館」，展現多款智慧、科技農業機械，未來可推廣至東南亞各國，創造合作契機，這些都是在農業實踐採用更科技、友善、智慧的方式。

鄭文燦強調，2018桃園農業博覽會將於4月4日正式開幕，基地約30公頃，以「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」為4大核心，25個展館、超過300場次的活動，結合文化、科技並呈現桃園市農業、漁業的在地元素，不僅展示產品，也有許多DIY實作、互動體驗，連續兩年桃園農業博覽會總經費約8.5億元，其中市府編列5.5億元，農委會補助3億元，將創造無限效益。

(工商)