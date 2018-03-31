竹市關埔學區問題　護苗家長市府陳情

2018年03月31日 13:36 中時 陳育賢

新竹市關埔國小學區的家長們組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，捍衛學童就近上學的權益。（陳育賢攝）

新竹市關埔國小學區的家長們組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，市府教育處人員（左）接下陳情書。（陳育賢攝）

新竹市關埔地區出生率及人口快速增加，導致關埔國小還在興建中就已不敷使用而需祭出總量限制，學區內憂心不已的家長組成「光埔護苗協會」，今天上午並聚集到市府前陳情，要求「就近入學」，市府則表示已研擬多方辦法，一定會讓孩子安心就學。

新竹市出生率名列前茅，關埔地區近年人口快速增加，截至2018年3月31日統計，約有1300餘名小1新生，市府為滿足就學需求推動「新校園運動」，整建關東及龍山國小老舊校舍、改善科園國小設備並新建關埔小學，如此關埔、關東、科園、龍山4校可容納的新生約1350人，且尚不包含私校和實驗小學的學生數，絕對可容納關埔地區的學童。

不過，關埔學區內的家長認為，此4校名額仍不夠，恐出現近500名流浪學童需越區就讀，導致學童需由家長接送，除了衝擊竹科交通，也衝擊學童受教品質，家長們並組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，捍衛學童就近上學的權益。

1位蘇媽媽表示，2017年龍山爆滿，學校總量管制失敗，孩子改讀建功，她每天要帶著3歲孩子搭公車接孩子回家，如果遇上雨天更是辛苦。

楊媽媽也表示，她家就住在關埔國小對面，但因入籍時間不夠久，雖然住家位處兩間學校的學區內，但兩校都總量管制，需要越區就讀。

護苗協會要求市府，修改總量限制學校辦法，讓無居住事實者，順位後移。支持就近入學，增設基本學區以保障學區內學童就學權益 ，另增班增校徹底解決教育資源不足的現象。

市府教育處則表示，為防止寄戶幽靈，將研修「國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，而關東與龍山國小教室數量將增加53間，關埔國小原規畫每年級8班，未來仍會持續增班，一定會讓孩子安心就學。

(中時)