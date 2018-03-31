竹市關埔學區問題　護苗家長市府陳情

新竹市關埔國小學區的家長們組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，捍衛學童就近上學的權益。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市關埔國小學區的家長們組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，捍衛學童就近上學的權益。（陳育賢攝）
新竹市關埔國小學區的家長們組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，市府教育處人員（左）接下陳情書。（陳育賢攝）

新竹市關埔地區出生率及人口快速增加，導致關埔國小還在興建中就已不敷使用而需祭出總量限制，學區內憂心不已的家長組成「光埔護苗協會」，今天上午並聚集到市府前陳情，要求「就近入學」，市府則表示已研擬多方辦法，一定會讓孩子安心就學。

新竹市出生率名列前茅，關埔地區近年人口快速增加，截至2018年3月31日統計，約有1300餘名小1新生，市府為滿足就學需求推動「新校園運動」，整建關東及龍山國小老舊校舍、改善科園國小設備並新建關埔小學，如此關埔、關東、科園、龍山4校可容納的新生約1350人，且尚不包含私校和實驗小學的學生數，絕對可容納關埔地區的學童。

不過，關埔學區內的家長認為，此4校名額仍不夠，恐出現近500名流浪學童需越區就讀，導致學童需由家長接送，除了衝擊竹科交通，也衝擊學童受教品質，家長們並組成 「光埔護苗協會」，今天到市府前陳情，捍衛學童就近上學的權益。

1位蘇媽媽表示，2017年龍山爆滿，學校總量管制失敗，孩子改讀建功，她每天要帶著3歲孩子搭公車接孩子回家，如果遇上雨天更是辛苦。

楊媽媽也表示，她家就住在關埔國小對面，但因入籍時間不夠久，雖然住家位處兩間學校的學區內，但兩校都總量管制，需要越區就讀。

護苗協會要求市府，修改總量限制學校辦法，讓無居住事實者，順位後移。支持就近入學，增設基本學區以保障學區內學童就學權益 ，另增班增校徹底解決教育資源不足的現象。

市府教育處則表示，為防止寄戶幽靈，將研修「國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，而關東與龍山國小教室數量將增加53間，關埔國小原規畫每年級8班，未來仍會持續增班，一定會讓孩子安心就學。

(中時)

2018桃園農業博覽會4月4日開幕 … 學測國寫佳作 身障生由音樂感…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。