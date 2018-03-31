MLB》馬林魚首勝！苦戰17局打敗小熊

馬林魚苦戰17局獲勝，球員開心慶祝。(美聯社)

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中時電子報
馬林魚羅哈斯敲出再見安打。(美聯社)

儘管被嘲笑是3A級的隊伍，馬林魚開季第2戰就摘下首勝，對手還是國聯中區的勁旅小熊。不過這場勝仗來得很辛苦，雙方居然一連打到17局才以2-1定勝負，總共花費了5小時18分。

小熊隊布萊嚴(Kris Bryant)第3局敲出本季首轟，但是壘上無人，這1分立刻在3局下就被馬林魚追回，然後兩隊就一路對耗到第17局。

第17局下半，小熊投手巴特勒(Eddie Butler)在兩出局後被攻占一二壘，小熊緊急換投。孟洛(Brandon Morrow)登板後只用了兩球就結束比賽，他的第2球被羅哈斯(Miguel Rojas)打到中間方向，形成再見安打。

現場觀眾都很高興，不過從當地晚上7點打到午夜12點多，不少人已經先離開了。雖然有球迷抱怨馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)亂漲票價，但是一張票看了17局仍然沒有賺到的感覺。

馬林魚今年開幕戰共32000人進場，比去年少了1萬人，第2戰的進場人數更降到只剩12000人。吉特去年季末接掌馬林魚，今年才算是他的第一個球季，能夠在第2戰打敗強敵小熊，也算是一場別具意義的勝仗。

小熊用掉了韓崔克斯(Kyle Hendricks)和5名牛棚投手(孟洛只投了2球)，中繼的巴特勒投了7局，比先發投手還久。馬林魚一共用掉8名投手，其中賈西亞(Jarlin García)也投得比先發的史密斯(Caleb Smith)還久。

馬林魚還有兩名先發躺在傷兵名單，史崔利(Dan Straily)預計於4月中回歸，左投陳偉殷的肘傷比較麻煩，可能要休養到6月初。

(中時電子報)

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