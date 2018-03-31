學測國寫佳作 身障生由音樂感知季節

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旺報

大考中心公布學測國寫佳作10篇，比較特別的是第二大題感性題有一篇範文是身障生寫的，他表示自己以往總是耽溺在書本、音樂中，友人硬帶他郊外踏青，才發現大自然是最好的藝術家。評分老師認為敘述細膩、情思纏綿、文辭優美，是值得推許的佳篇。

此次國寫總共兩大題，第一大題知性題引述美國大學教授做的實驗，請考生根據一項網路科技調查長條圖，判讀人腦處理資訊的方式；此外資訊爆炸時代究竟會使記憶力衰退，或是更有機會創造？請考生闡述個人看法。

5篇佳作都能明確判讀圖表、算出正確比率並分析，對網路的發展也多抱持正向想法，認為利大於弊；也有考生引述馬雲在索契關於網路科技的演說，闡明人們應學習駕馭網路科技，而不要被它操控。一位考生引用托佛勒與愛因斯坦的名言，說明學習與善用科技的重要；擔憂科技造成負面影響，認為欲獲得知識，當以網路為輔，強調書本文字的「溫度與能量」。

第二大題列出楊牧的詩《夭》，請考生說明為何如此命名，並以120字說明詩中感官知覺轉換；另舉出普魯斯特《追憶逝水年華》部分段落，請考生以「傳達季節的感思」為題寫作。第二大題也選了5篇佳作，比較特別的是其中有一篇「特殊範例」是身障生寫的，且寫了1500字之多。

這位考生先從「藝術家對季節轉換的敏銳感知」破題，表示自己也曾自詡為藝術家，但其實只是沉浸在書本和音樂中，很少和大自然打交道；直到有一次朋友邀他去賞秋楓，還交代不准帶書，他才學著拋棄文句，專注眼前美景，讓他領略到「詩歌和四季得靠雙腳去體會」。

評語指出本文引傳統戲曲、古典音樂相呼應，終以四季自然的哲思作結；敘述細膩，情思纏綿，文辭優美，是值得推許的佳篇。

(旺報)

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