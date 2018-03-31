法務部籲財團法人法草案 不要以訛傳訛

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政府推動財團法人法草案引發「另一個促轉條例」爭議，法務部31日以新聞稿澄清表示，動財團法人法草案並無任何政府得接收財團法人財產、收歸國有的條款，也無任何規定是涉及剝奪人民財產的條文。無論政府捐助的財團法人或民間捐助的財團法人，均有獨立的法人人格，政府均沒有剝奪民間捐助財團法人財產或收歸國有意圖及條款，外界不要以訛傳訛。

法務部表示，財團法人法草案對於施行前公部門捐贈達基金20％以上，且有加強監督必要並經主管機關指定的財團法人，因這些財團法人具有特殊行政任務需要或為達成特定政策目的，草案僅是規範依政府現今捐助或捐贈財產比率遴聘（派）董事人數去參與監督，並非報載政府可收回取得掌控權的情形，何況這種情況必須在特殊情況下才加强監督，與法人資金或財產變動毫無關係。

此外，草案所規範財團法人的董事長、代理董事長及監察人的消極資格（例如：曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑1年以上之刑確定），是因財團法人為公益性質，性質上與以營利為目的之銀行或金控公司等營利事業有所不同，所以董事長及監察人的消極資格自得為不同考量。至於草案所定消極資格的條文內容是否須要調整，仍參考各界意見並尊重立法院審議結果。

法務部強調，已於3月28日立法院司法及法制委員會審查會議說明草案的意見。並將於4月2日委員會召開的公聽會重申釐清。外界對相關條文內容或其內涵尚有誤解，法務部希望大家秉持法的實用性理性討論，不要以訛傳訛。

(中時)

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