崔佩儀也超寵小孩 兒子撂話：我很清楚自己在做什麼

崔佩儀寵愛跟管兒子出名，獨子貝克宇今po文，成熟的言論被讚爆。(取材自崔佩儀、貝克宇臉書)

友善列印
中時電子報

狄鶯、孫鵬兒子孫安佐在美國留學捲恐攻風波，雖是玩笑話，但仍引發軒然大波，也讓人們關注備受星爸媽期待的星二代們，其生活與表現如何？花系列戲劇中的「千金專業戶」崔佩儀，結婚17年僅生了一個兒子貝克宇，眾人皆知她對兒子超寵也管超嚴，今14歲的貝克宇親上臉書po文，侃侃而談自我價值觀，成熟又中肯的發言，讓網友稱讚不已。

崔佩儀跟狄鶯一樣都是「虎媽」一族，在孫安佐出國前，狄鶯從課業到生活起居，細細控管兒子讓人驚訝；而崔佩儀對孩子雖沒採軍事化管理，但讓貝克宇上補習才藝課程，行程塞好塞滿，功課變差也會祭出懲罰，然發獎勵也相當大方，不是生活上給予高規格物質享受，而是常帶著兒子出國趴趴走。

今貝克宇在臉書po文，表示某星二代掀起風波，因此這幾天有很多人關心他，他表示感謝，接著掛保證：「我知道大家可能覺得我媽媽很寵我，可能會把我寵壞，謝謝大家的提醒。但事實上我不會做出這種事」。

貝克宇還相當成熟地說：「我很清楚我自己在做什麼，我也很清楚什麼是對的什麼是錯的，也會了解到事情的嚴重性，我也知道什麼玩笑可以開什麼不行」，因此盼望眾人「不要把我跟他混為一談，我不會成為第二個他，也不可能成為」，年僅14歲的貝克宇還說對於未來志向相當清楚，以後將朝著目標發展，被眾望有大讚懂事又乖巧。

(中時電子報)

林宥嘉被指台獨 公司深夜發聲明…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。