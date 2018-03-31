崔佩儀也超寵小孩 兒子撂話：我很清楚自己在做什麼

2018年03月31日 13:24 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬兒子孫安佐在美國留學捲恐攻風波，雖是玩笑話，但仍引發軒然大波，也讓人們關注備受星爸媽期待的星二代們，其生活與表現如何？花系列戲劇中的「千金專業戶」崔佩儀，結婚17年僅生了一個兒子貝克宇，眾人皆知她對兒子超寵也管超嚴，今14歲的貝克宇親上臉書po文，侃侃而談自我價值觀，成熟又中肯的發言，讓網友稱讚不已。

崔佩儀跟狄鶯一樣都是「虎媽」一族，在孫安佐出國前，狄鶯從課業到生活起居，細細控管兒子讓人驚訝；而崔佩儀對孩子雖沒採軍事化管理，但讓貝克宇上補習才藝課程，行程塞好塞滿，功課變差也會祭出懲罰，然發獎勵也相當大方，不是生活上給予高規格物質享受，而是常帶著兒子出國趴趴走。

今貝克宇在臉書po文，表示某星二代掀起風波，因此這幾天有很多人關心他，他表示感謝，接著掛保證：「我知道大家可能覺得我媽媽很寵我，可能會把我寵壞，謝謝大家的提醒。但事實上我不會做出這種事」。

貝克宇還相當成熟地說：「我很清楚我自己在做什麼，我也很清楚什麼是對的什麼是錯的，也會了解到事情的嚴重性，我也知道什麼玩笑可以開什麼不行」，因此盼望眾人「不要把我跟他混為一談，我不會成為第二個他，也不可能成為」，年僅14歲的貝克宇還說對於未來志向相當清楚，以後將朝著目標發展，被眾望有大讚懂事又乖巧。

(中時電子報)