國際奧委會主席：北韓欲參加東京奧運

2018年03月31日 13:36 中時 王嘉源

據日本共同社31日報導，國際奧委會（IOC）主席巴赫31日表示，北韓方面稱「一定參加」2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會。他從平壤返程時在中轉地北京透露了這一消息。

韓聯社引據北韓中央電視臺31日報導，北韓領導人金正恩接見了到訪的國際奧會主席巴赫。金正恩表示，平昌冬奧會不僅是一屆成功的奧運賽事，更為朝韓和解開啟了新的一扇大門，具有重要意義。他高度評價國際奧會的努力，稱在國際奧會的鼎力支援下，韓朝才得以借平昌冬奧會迎來融冰契機。

金正恩向巴赫表示感謝，稱國際奧會不受政治環境和條件限制為北韓參賽積極提供了支援。金正恩還介紹了北韓體育政策和前景，說將保持冬季項目穩步發展，繼續發展體育事業，願同國際奧會保持緊密溝通和合作，並邀請巴赫經常訪朝。

巴赫表示，將為北韓參加2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會提供合作，為北韓體育事業發展貢獻力量。他說，此次訪朝正是為了感謝北韓積極助力平昌冬奧會的成功舉辦，韓朝選手共同入場，並首次組聯隊出征奧運，向世人展示韓朝堅定不移的維護和平與和解的意志，給全世界帶來感動。

當天，北韓勞動黨副委員長崔龍海、國家體育指導委員會委員長崔輝、北韓體育部長兼北韓奧會主席金日國等人士陪同會見，金正恩與巴赫還一同觀看了北韓國家女足綜合隊與平壤體育團女足隊的比賽。

金日國1月20日在瑞士洛桑出席國際奧會主持的韓朝參加奧運會議上正式邀請巴赫訪朝。巴赫於29日從北京轉機飛往平壤，進行了3天訪問。

(中時)