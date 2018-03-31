《我的星球》台南版 在地高中生今明2天演出台南Way

2018年03月31日 13:40 中時 曹婷婷

2018台南藝術節有一檔非常特殊的節目—《我的星球》，由11位在地台南素人高中生演出日本導演柴幸男執導的作品，31日首演吸引滿席觀眾入場、更有日本高中生慕名而來。明天（1日）晚場演出尚有部分票券，歡迎民眾把握機會。

文化局表示，台南版《我的星球》誕生，可追溯到去年暑假由文化局主辦2017十六歲小戲節《我的星球—高中生戲劇工作坊》。當初是導演柴幸男、製作人兼翻譯陳汗青與10餘位台南高中生學員，進行為期1周工作坊，並舉辦成果發表，今年則擴大規模，徵選11位在地高中生，並招募13位高中生工作人員，一起挑戰在台南藝術節的正式售票演出。

過去，我們可能經常聽聞外國導演與職業演員合作、或是外國編舞家與在地素人舞者合作，但是「跨國共製」、「在地素人高中生」、「現代戲劇」結合，恐怕是屈指可數。

《我的星球》故事背景設定在地球因為暖化，全年都是夏天，移民計畫導致人口日漸外移，一群被遺留下來的高中生，在開學前一天聚集在一起準備校慶演出，突然間，其中一位同學說要轉學，打斷了能夠一起完成演出的計畫。這個故事誕生在日本小豆島，小島的命運也同時是全球許多偏遠地方的寫照。

有鑑於青少年藝術體驗相對於其他年齡層是更為陌生的，永華文化中心管理科近年積極投入青少年表演藝術體驗，透過「做戲」「扮戲」「看戲」，讓台南的青少年近距離接觸舞臺魅力。

《我的星球》於2014年、2017年曾在日本公演，獲得極高迴響，今年是第三次登台演出，也是該作首次在海外演出，每個版本的《我的星球》都有不一樣特色，台南版特別呼應在地「悠然」生活步調。

柴幸男表示，這2年4度來到台南，分別進行了田野調查、工作坊、徵選等工作，這次則待了足足2個月，與台南高中生一起排練。在古都，對於「時間」的感受尤其深刻，因此，台南版《我的星球》無論在舞臺設計、演員的回想獨白、RAP或走位都特別加入時間的要素，邀請大家一起來到劇場現場體會。

製作人陳汗青（新田幸生）提到，記得當時看完日本版《我的星球》後，一心想著要把這個作品引介回台灣，更精準的說，是帶回台南，他認為，在台南的校園生活，是生命無可取代的養分，「雖然目前已不在這個城市生活，是不是就像劇中也早就移民去火星了呢？」

2018臺南藝術節—臺灣精湛《我的星球》本週末登演，4月1日晚場演出尚有部分票券。誠摯邀請民眾蒞臨台南文化中心國際廳原生劇場欣賞，一起來看看在地高中生如何演繹台南的前衛與滋味。

(中時)