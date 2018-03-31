80學童騎鐵馬9公里 體驗非洲取水辛苦

翁子國小80名鐵馬小英雄，體驗非洲國家孩子取水辛苦。（陳淑娥翻攝）

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翁子國小詹文成校長(左三)與台灣世界展望會攜手一起響應水資源。（陳淑娥翻攝）

台中市豐原區翁子國小響應世界展望會水資源行動，並舉辦「萬名小學童‧創造水奇蹟」活動，近80名學童31日化身鐵馬小英雄騎9公里，體驗非洲孩子為了取得水源，長途跋涉的辛苦。

翁子國小校長詹文成表示，我們所使用的自來水，經過許多前人努力付出，建設完善的淨水過濾設備，才能擁有這口乾淨的水，藉透過水資源生命教育，讓同學從中學習如何節約用水，深刻體會水資源的取得不易。家長會長吳月華也發現上完學校水資源課程後，孩子回家都會幫忙巡家中的水龍頭有沒有關緊。

五年級珈妤說，非洲小朋友要走9公里才能提水，而且還是髒水，相較於我們只要打開水龍頭就有乾淨的水，未來要更珍惜水資源！宣儀在鐵馬體驗中，特別設計讓同學邊騎邊接力提水關卡，不僅考驗同學平衡感，也了解非洲兒童要喝到水有多麼困難。

台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，乾淨水及水資源的匱乏，是非洲兒童與家庭普遍面臨的嚴峻考驗，她強調，擁有一口乾淨的水不是一種選擇，而是世界上每個孩子皆應有的權利。

世界展望會指出，即日起至4月20日，凡資助1名非洲兒童並預繳1年資助款，或是單筆捐款1萬元投入水資源行動，即可獲得由愛心企業美國HYDY保溫水瓶公益贊助的水資源獨家保溫水瓶1個，邀請大家一同響應。

(中時)

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