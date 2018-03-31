今召開基本工資工作小組　許銘春首登場

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中時

勞動部今（31）日召開基本工資工作小組會議，由勞動部長許銘春首次坐鎮主持。依據主計總處以三角貿易提出數據，國內接單海外生產的企業獲利僅佔我國GDP的4％，但雇主團體認為太低，要求更精準的數據；勞方團體則應將總統蔡英文理想的基本工資3萬納入工作事項，重新討論基本工資小組的審議機制。

勞動部每年第1、2、4季召開基本工資工作小組，會中依據「基本工資審議辦法」提出多樣經濟數據，給勞、資、政、學委員做為每年第3季召開的基本工資審議委員會是否調薪的參考指標。

由於今日是本屆基本工資工作小組委員初登場，也是許銘春首度參與開會議，勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，今日會議多半都在了解會議程序與機制，並針對相關經濟指標釋疑，針對近年薪資變動狀況等項目，要求下次工作小組提出更多數據，過程平和，也未針對前次修法提出相關意見。

全國產業總工會祕書長戴國榮指出，今日主要討論兩案，第一案是要求主計總處針對國內接單海外生產的企業獲利於GDP佔比，提出更精細數字，第二案則在討論基本工資的審議機制，雇主團體也認同基本工資審議小組層級應拉高，避免出現結論後又遭行政院退回，至於薪資調整的計算方式，雙方仍無共識。

(中時)

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