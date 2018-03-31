英凱特王妃妹夫老爸 陷性侵未成年人醜聞

凱特家的親家公、其妹琵巴的公公大衛馬修（圖右），陷入性侵醜聞案件。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）妹妹琵巴（Pippa Middleton）的公公、旅館百萬富豪大衛馬修（David Matthews），驚傳遭法國巴黎警方，以20多年前、兩起涉嫌在加勒比海（Caribbean）聖巴瑟米島（St Barts）渡假村內性侵未成年女性為由，拘留訊問長達48小時。對於警方與兒福機構的指控，大衛馬修對外一律嚴正否認。

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法國司法當局向媒體證實傳聞，並指出「全案現已進入司法審理程序，馬修先生已由家人交保帶回、但其行蹤將被監管。我們將對1998與1999年兩起疑似性侵案深入調查。」據報導得知，1998年的案子發生於法屬海外領地的聖巴瑟米島、1999年則發生在巴黎市區， 無論最終結果為何，此一醜聞已然重創馬修一家的公關形象。

凱特王妃的妹妹琵巴（圖中右）與英國賽車手詹姆斯馬修（圖中左）結婚合影。圖右後是其父親、百萬富翁大衛馬修（圖右後）。（圖/路透社）

現年74歲的大衛馬修，不僅是英國知名賽車手詹姆斯（James Matthews）的父親、也是名媛琵巴的公公，在加勒比海擁有自己的豪華飯店Eden Rock，每晚售價高達5,000英鎊（約20.5萬台幣）。

年輕時的他，曾是一名技師和職業摩托賽車手，只可惜在1973年於賽事重傷被迫放棄選手生涯，轉而進入中古車行業賺到人生第一桶金。與辛巴威出生、第二任藝術家妻子珍（Jane Matthews）結縭多年，兩人於1995年移居聖巴瑟米島後，從此在該熱帶島嶼上長期定居。

受到凱特超高人氣影響，當年詹姆斯與琵巴的婚禮上，也讓身為公公的馬修成為媒體焦點，但卻萬萬沒想到，如今卻也因為高知名度，讓他的醜聞和家族再次成為全球「焦點」。

(中時電子報)

文章來源：Pippa Middleton’s father-in-law David Matthews ‘raped minor on Caribbean island’

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