兄弟把妹出現情敵 他幫出頭轟5槍才知找錯人

江男投案並在廢棄車輛內起出他藏匿的3把槍支。（程炳璋翻攝）

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江嫌供稱使用此三把槍支在安平區開槍。（程炳璋翻攝）

兄弟把妹出現情敵，江男代為出頭，他找來蔡姓友人助陣，兩人2月25日與情敵陳男相約在林默娘公園附近談判，卻認錯對象當街開槍。讓他「公親變事主」，蔡嫌隔日落網，江嫌逃亡月餘自覺走投無路，30日向警方投案，交出2把改造槍、1把玩具槍，遭依照槍砲罪移送台南地檢署，裁定10萬交保候傳。

為了把妹糾紛，林默娘公園當街開槍，28歲江男（詐欺前科）的好朋友與1名女子搞曖昧，引起女子的陳姓追求者不滿嗆聲，江男自告奮勇代替兄弟出頭，2月25日凌晨約陳男到林默娘公園談判。

江男出門前帶著2把改造槍、1把玩具槍壯膽，由27歲蔡姓友人（無前科）駕車，江男坐在副駕駛座，停在雙方約定地點等候，想不到對方沒有出現，兩人卻誤認一部行經不相干的車輛，開使情緒亢奮的開車在後緊追，還一邊當街開槍示威。

蔡嫌、江嫌各持槍共開了5、6槍，槍聲畫破夜空，兩人立刻後悔，趕緊逃離現場。莫名被追車還被當街開槍的朱姓駕駛人心有餘悸報警，警方在現場拾獲3顆彈殼。

警方以車追人，隔日先逮獲車主蔡嫌，江嫌聞風喪膽，開始攜械逃亡。他1個多月來四處寄人籬下，更換住所，無法與家人見面，自覺無處可逃，30日向歸仁警分局投案，帶警方在一處歸仁區一處空地停放的廢棄車輛內，起出作案時的3把槍枝。

江嫌一時衝動，讓自己「公親變事主」，事後後悔感到不智。警方依照槍砲罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，檢方裁定10萬交保候傳。

(中時)

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