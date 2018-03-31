蘇志燮發呆吃橘子都像在拍海報

蘇志燮山中悠閒吃橘子。（friDay影音）

友善列印
中時
蘇志燮自己煮食物吃。（friDay影音）
蘇志燮在拍《森林中的小屋》時的呆萌特寫。（friDay影音）

由韓國綜藝鬼才羅PD製作、「韓流男神」蘇志燮與人氣女演員朴信惠出演的最新實境綜藝節目《森林中的小屋》，安排男女兩人分別獨居在沒有水、電的濟州島森林中，體驗反璞歸真、自給自足的原始生活。

平時以電影、電視劇拍攝為主的蘇志燮，自2011年參加「無限挑戰」節目擔任單元嘉賓之後，睽違7年再度出演綜藝節目，蘇日前接受韓媒訪問時表示：「演員生活常需要把自己淘空、但也有需要被填滿的時候。」因此被節目慰藉心靈、療癒自我的宗旨打動，加上喜歡濟州島的美景，決定點頭接拍。

節目以類紀錄片方式呈現，企劃概念是希望幫都市人一圓擺脫繁忙生活的夢想，帶領觀眾透過回到原始節奏生活、體驗與大自然共存的真締。近日官方節目預告釋出，蘇志燮不但自己生火取暖，甚至還抓雞、烤蕃薯來填飽肚子，又酷又笑表情多變，引發網友熱烈討論，直呼「男神呆萌魅力大爆發」、「連發呆吃橘子都像在拍電影海報」。

私生活一向低調的蘇志燮透露，除了運動之外，最愛以「上超市買菜」及「看搞笑愛情片」放鬆心情，他說：「我看片甚至會邊笑邊流淚，我是只要被某個東西吸引就會很容易投入的人，所以同一部常不自覺看很多次、哭很多次」，螢幕上的酷帥男神，私下也有相當溫柔感性的一面！

「森林中的小屋」於4月7日起，於friDay影音同步播出。

(中時)

崔佩儀也超寵小孩 兒子撂話：我… PO完下半身裸照 AV女優立曝「罹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。