蘇志燮發呆吃橘子都像在拍海報

2018年03月31日 14:47 中時 李承陽

蘇志燮自己煮食物吃。（friDay影音）

蘇志燮在拍《森林中的小屋》時的呆萌特寫。（friDay影音）

由韓國綜藝鬼才羅PD製作、「韓流男神」蘇志燮與人氣女演員朴信惠出演的最新實境綜藝節目《森林中的小屋》，安排男女兩人分別獨居在沒有水、電的濟州島森林中，體驗反璞歸真、自給自足的原始生活。

平時以電影、電視劇拍攝為主的蘇志燮，自2011年參加「無限挑戰」節目擔任單元嘉賓之後，睽違7年再度出演綜藝節目，蘇日前接受韓媒訪問時表示：「演員生活常需要把自己淘空、但也有需要被填滿的時候。」因此被節目慰藉心靈、療癒自我的宗旨打動，加上喜歡濟州島的美景，決定點頭接拍。

節目以類紀錄片方式呈現，企劃概念是希望幫都市人一圓擺脫繁忙生活的夢想，帶領觀眾透過回到原始節奏生活、體驗與大自然共存的真締。近日官方節目預告釋出，蘇志燮不但自己生火取暖，甚至還抓雞、烤蕃薯來填飽肚子，又酷又笑表情多變，引發網友熱烈討論，直呼「男神呆萌魅力大爆發」、「連發呆吃橘子都像在拍電影海報」。

私生活一向低調的蘇志燮透露，除了運動之外，最愛以「上超市買菜」及「看搞笑愛情片」放鬆心情，他說：「我看片甚至會邊笑邊流淚，我是只要被某個東西吸引就會很容易投入的人，所以同一部常不自覺看很多次、哭很多次」，螢幕上的酷帥男神，私下也有相當溫柔感性的一面！

「森林中的小屋」於4月7日起，於friDay影音同步播出。

(中時)