花蓮一年逾800人次濫用消防救護車 7月將加收「叫車」費用

花蓮縣消防局制定「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」預計7月上路，違反濫用者須自行負擔1400元規費。（張祈攝）

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花蓮縣消防局統計，花蓮縣習慣性呼叫消防救護車及習慣性酒醉路倒者，每年平均有825人次濫用救護資源，為降低濫用情形，縣消防局制定「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」，加入其他7縣市使用者付費標準，預計7月上路，違反濫用者須自行負擔1400元「車費」。

全台目前共有台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市等7個縣市，依特殊地理環境及人口結構差異，訂定消防救護車收費規定，規費收取額度從新台幣1600至1800元不等。

花蓮縣消防局統計，105年習慣性濫用消防救護車用有80人，合計送醫480人次，併計「習慣性酒醉路倒」者，每年平均約有825人次濫用救護資源，佔該年度救護出勤量2.8％，排擠真正需要緊急救援服務民眾的權益。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，目前消防服務據點計22個外勤消防分隊，34部救護車保持待命，收費實施辦法主要收取對象共分3類濫用救護車情形，分別是經常性飲酒（一周累積3次或一個月8次以上）且經急救醫院驗傷分類為第四級或第五級者；送到醫院後，就自行離開者；有明顯事實足以證明浪費急救資源者。

他強調，「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」自治規則，參酌其他縣市已實施相關行政措施作法，爰引規費法第10條第1項，並於今年完成法制作業，預定7月1日開始實施，濫用救護車者將採使用者付費概念，收取新台幣1400元規費並繳納國庫，盼能嚇阻少部分民眾濫用救護車的陋習。

(中時)

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