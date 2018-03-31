每天超過1萬支 陸首現無人機走私iPhone

一名中國大陸海關人員3月29日在廣東深圳的犯罪現場，說明嫌犯如何利用無人機在香港與深圳拉索，走私iPhone智慧手機的情形。（南方都市報）

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中時電子報

無人機除了外送，攝影與執行軍事任務外，如今又出現了新用途。不過，這次是用來走私。

據中央電視和《香港經濟日報》報導，深圳近日破獲一起利用無人機飛越邊境，牽纜線到香港，搭建跨越深、港邊境的飛索，大舉走私iPhone的犯罪集團，而這是中國大陸海關首度查獲以這類新型手法走私的案件。

當局分別在深圳拘捕了26名，在香港拘捕了3名嫌犯，並查獲4,000多台手機，還有用以走私的無人機等工具。

深圳海關緝私局文錦渡分局偵察科副科長陳亮稱，走私貨大都是翻新iPhone手機，「每天能走私1萬至1萬5000台手機」。而經初步估算，這次查獲的走私智慧手機，涉案金額約達5億元人民幣（約23台幣）。

緝私人員發現，走私集團在與香港僅一條馬路之隔的深圳市羅湖區延芳路上，租了兩個樓層較高的房間，一到深夜，就拆下窗戶，從事走私活動。

嫌犯使用無人機將兩根長約200米的纜線從深圳拉到香港，而香港的同夥將線固定住以後，就用絞盤和固定在房頂上的滑輪運送貨品。

他們每次可以裝20支手機，幾十秒就能運送一趟裝有10多台手機的小帆布袋包裹。陳亮說，走私活動通常從午夜到凌晨5時間，其中大都是翻新iPhone手機，小部份是iPhone新機。走私集團一個月開工約15天，月入就超過千萬人民幣。

(中時電子報)

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文章來源：深港無人機架纜線走私iPhone 每日涉逾萬部（有片）

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