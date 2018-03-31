畢業典禮不再唱國歌 中正大學：不唱不代表不愛國

中正大學自今年起，畢業典禮不再唱國歌。（呂妍庭翻攝）

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中正大學自今年起，畢業典禮不再唱國歌。（呂妍庭翻攝）

中正大學日前召開行政會議，討論畢業典禮中取消唱國歌及向國旗暨國父遺像行3鞠躬禮流程，經教師和學生代表取得共識，今年起確定取消唱國歌等儀式，學務長鄭瑞隆強調，「愛國不一定要用唱國歌來表示」，取消此儀式不代表不愛國，尤其中正現外籍生和僑生愈來愈多，校方作法是尊重師生意見，讓畢業生參加畢業典禮時感覺更友善。

鄭瑞隆表示，去年畢業典禮前就有1名僑生針對唱國歌和向國父遺像行3鞠躬禮提出質疑，當時因相關流程已訂，仍照流程進行，今年學務處特地在畢典籌備會上提出來供師生討論，因會議中大家普遍有共識，尊重民主採共識決，最後才決定取消。

近來陸續有大專院校在畢業典禮上取消唱國歌，但中正鄰近的嘉義大學和稻江科技暨管理學院仍維持這項傳統，嘉義大學公關組洪泉旭指出，因畢業典禮唱國歌已行之有年，至今還沒聽到有師生反映想取消，如果有人提出來，會再納入討論。稻江主任祕書劉成指包括高中職等學校在畢業典禮上還是會唱國歌，目前稻江沒有學生或教職員提出，基於歷史歸歷史，校方不會主動去處理這個問題，也沒有特殊理由需要去改變，但如果有老師或學生提出來，會透過校務會議來討論。

(中時)

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