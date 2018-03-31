《浪花嬌娃之怒海神拳》 林昀希、梁以辰、妞妞比基尼大解放

2018年03月31日 14:48 旺報 廖慧娟

《浪花嬌娃之怒海神拳》女主角林昀希（左起）、梁以辰、妞妞在墾丁穿比基尼拍衝浪戲。（博大影業提供）

網路大電影、動作喜劇片《浪花嬌娃之怒海神拳》昨晚在台北（3月30日）舉行首映會，博大影業宣布該片4月12日將在大陸愛奇藝平台上映。

該片由金牌導演羅至中操刀、編劇侯蒔蓁、余翔峰執筆合力打造，由成龍「成家班」第一武打高手「光叔」盧惠光、馬力歐、梁以辰、林昀希、「天氣女孩」妞妞、黃少谷、劉宇航、楊羽霓、吳民凡、劉家成、鍾采軒、容筱希等兩岸三地優秀演員一同演出。至於台灣何時上映，片方表示，目前正積極與各大網路平台洽談合作事宜，將擇日上映。

該片結合拳擊、衝浪主要元素，運用空拍與水中潛水拍攝的手法，結合比基尼辣妹、衝浪拳擊、動作戲劇等元素，十足的畫面張力和電影高質感，打破舊有網路劇拍攝手法及制式愛情偶像劇法則。

故事敘述在墾丁沙灘上被救起的林雨晴卻失憶了，其後幸運地認識4位新朋友，開啟另一個美好新生活，但在此同時，林雨晴不停夢到在拳擊場上被人擊倒的夢魘，並在一次衝浪的過程中，突然想起自己是被推下山崖的。

片中，新生代女星—林昀希、梁以辰及女團「天氣女孩」成員妞妞擔任｢浪花嬌娃」，戲路形象均有極大轉變，林昀希由偶像劇中的「無害小三」變身衝浪好手；梁以辰則從秀氣模特兒升級為拳擊高手女武打仔，妞妞則首度尺度大解放，換上超辣比基尼秀出爆乳。

為了展現衝浪及拳擊技巧，3位女星都為戲「拚了」！開拍前接受1個月的密集衝浪及拳擊課程，常常全身上下都是瘀青滿滿，尤其是武打戲超多的梁以辰，每天練拳3小時，一場拳戲還連續2天各拍15小時，而且導演還要求「來真的」，拳拳到肉互毆的戲碼讓她臉差點毀容，體力及心理上都是極大的負荷！

前「強辯樂團」主唱黃少谷首次挑大樑當男主角，扮演白目貴公子「何畢其」太傳神，戲裡戲外都讓大家翻白眼。黃少谷表示，拍戲前揣摩這個角色許久：｢因為現實生活中我的經濟狀況不算富裕，但要拍出富家子弟的屁孩個性，我特別去找了很多國內外影集去做功課。」

《浪花嬌娃之怒海神拳》昨晚的VIP首映會上，有多位圈內好友站台，包括楊貴媚、許效舜、羅美玲、Terry、丫子、蔡允潔等人。

(旺報)